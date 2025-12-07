Liên tiếp chuỗi bắt cóc quy mô lớn ở Nigeria, bất chấp tình trạng khẩn cấp 07/12/2025 10:10

(PLO)- Tiếp tục diễn ra nhiều vụ bắt cóc tống tiền nghiêm trọng và quy mô lớn tại nhiều địa phương ở Nigeria dù tổng thống đã ban hành tình trạng khẩn cấp và siết chặt an ninh, nhắm vào các băng nhóm cướp bóc.

Ngày 6-12, người đứng đầu chính quyền huyện Konduga (bang Borno, vùng Đông-Bắc của Nigeria) - ông Abba Abbari cho biết những tay súng không rõ danh tính đã tấn công vào làng Malari ở huyện này, bắt 14 nông dân làm con tin, theo hãng tin AFP.

Những nông dân đã ở lại qua đêm trên đồng để tưới nước cho ruộng hành và trông giữ đàn gia súc thì bị bọn cướp bắt đi.

Một người đã trốn thoát và 13 người vẫn còn bị bắt làm con tin. Chính quyền địa phương cho biết nhóm cướp đã liên lạc để đòi tiền chuộc.

Các tay súng đã tấn công vào giữa đêm, bắt giữ 14 nông dân làm con tin, 1 người may mắn trốn thoát. Ảnh minh hoạ: ANADOLU

Borno là một trong những bang chứng kiến tình trạng bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi lực lượng khủng bố Boko Haram bắt đầu trỗi dậy năm 2009.

Trước đó, một nhóm tay súng hôm 5-12 đã nhằm vào đoàn người đưa tang ở khu vực rừng núi giáp ranh bang Benue (vùng Bắc-Trung của Nigeria) với bang Enugu (vùng Đông-Nam), bắt 14 người, theo trang tin địa phương Zagazola.com.

Chiều cùng ngày, quân đội đã phối hợp cùng lực lượng an ninh địa phương giải cứu thành công 14 người này.

Trước đó, hôm 21-11, các tay súng đã xông vào trường tư thục Cơ Đốc giáo St. Mary (xã Papiri, huyện Agwara, bang Niger), bắt 315 người, chủ yếu là học sinh. Trong 24 giờ sau đó, 50 học sinh đã trốn thoát. 265 người còn lại được cho là vẫn nằm trong tay bọn bắt cóc.

Trước tình trạng an ninh ngày càng đáng báo động do nạn bắt cóc tống tiền, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu hôm 26-11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.



Ông Tinubu cũng ra lệnh tuyển thêm 20.000 sĩ quan cảnh sát, yêu cầu quân đội hỗ trợ lực lượng để đảm bảo an ninh, tăng cường đào tạo các đội đặc nhiệm đối phó vấn nạn này và thúc đẩy các địa phương áp dụng các quy định mới nhằm tăng cường hệ thống an ninh nhiều lớp.