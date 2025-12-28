Bộ đôi sát nhân giết 17 người gây rúng động nước Mỹ 28/12/2025 14:00

(PLO)- Chỉ trong 3 tuần, Douglas Gretzler và Willie Steelman đã cướp đi sinh mạng của 17 người, một trong những vụ án giết người kinh hoàng nhất nước Mỹ.

Năm 1973, chỉ trong vòng 3 tuần, bộ đôi giết người hàng loạt Douglas Gretzler và Willie Steelman đã cướp đi sinh mạng của 17 người, đỉnh điểm là vụ thảm sát máu lạnh 2 gia đình vô tội. Vụ việc đã trở thành một trong những vụ án giết người hàng loạt rùng rợn nhất trong lịch sử nước Mỹ, theo trang tin Oxygen.

Trong nhiều thập niên, động cơ của hai người đàn ông này vẫn là một bí ẩn, cho đến khi những đoạn ghi âm của nhà báo Laura Greenberg với Gretzler được công khai.

“Tôi đã giết rất nhiều người. Tôi biết nói gì đây?” – Gretzler nói.

Doug Gretzler. Ảnh: NBC UNIVERSAL

Douglas Gretzler và Willie Steelman là ai?

Năm 1973, khi 23 tuổi, Douglas Gretzler đã rời bỏ gia đình ở New York đến bang Colorado và bắt đầu cuộc sống nghiện ngập. Tại đó, Gretzler lần đầu gặp Willie Steelman – một người đàn ông 28 tuổi từng bị đưa vào viện tâm thần vì các vấn đề tâm thần nghiêm trọng.

“Gần như là hiểu nhau ngay lập tức. Đó là điều mà tôi đã tìm kiếm, gần giống như tìm thấy một người anh em” – Gretzler nói về mối quan hệ của họ.

Không lâu sau khi gặp nhau, Gretzler đồng ý lập một “giao ước” với Steelman, hứa sẽ làm bất cứ điều gì Steelman yêu cầu. Họ bắt đầu một chuyến đi xuyên Mỹ với và lập kế hoạch cướp tiền bạc, ma túy trong suốt chuyến đi.

“Và anh ta nói ‘Nếu có chuyện gì không ổn, cậu có sẵn sàng giết người không? Tôi đã trả lời, ‘Có’” – Gretzler nói.

“Gretzler và Steelman là hai con người riêng biệt. Sau khi gặp nhau, mối quan hệ cộng sinh này đã hình thành nên một nhân cách thứ ba. Khi kết hợp họ lại, họ trở thành cặp đôi cực kỳ nguy hiểm” – nhà điều tra Weaver Barkman giải thích.

Vụ giết người hàng loạt của Douglas Gretzler và Willie Steelman bắt đầu

Vào tháng 10-1973, Gretzler và Steelman quyết định rời Colorado đến một nơi có khí hậu ấm áp hơn ở bang Arizona, cùng với một cô gái trẻ tên là Marsha. Khi đến Arizona, Marsha đưa họ đến gặp bạn mình là Yahfah Mestistes để mua ma túy.

Ở đó, họ gặp ông Ken Unrein và ông Mike Adshade. Sau khi ông Unrein và ông Adshade đưa họ đến khách sạn, Gretzler và Steelman quyết định lừa và bắt cóc hai người này, với hy vọng cướp được xe và tiền của họ.

Họ dẫn ông Unrein và ông Adshade xuống một khe núi, trói họ lại rồi siết cổ cả hai vào ngày 18-10-1973.

“Willie Steelman không muốn dùng súng vì anh ta sợ ai đó sẽ nghe thấy tiếng súng. Lúc đó tôi thực sự không biết siết cổ bằng thắt lưng mất bao lâu. Đối với tôi thì có vẻ rất lâu” – Gretzler kể.

Theo nhà báo Greenberg, đây là “bài kiểm tra của Willie Steelman để xem Gretzler sẽ chấp nhận làm điều gì vì anh ta” và đánh dấu một cột mốc kinh hoàng trong mối quan hệ của hai người.

Trong chiếc xe tải cướp được, Steelman và Gretzler lái xe đến bang California. Nhưng khi chiếc xe bị hỏng, họ được một cặp vợ chồng cho đi nhờ. Khi ấy, Steelman và Gretzler đã chỉa súng vào cặp vợ chồng, cướp xe của họ.

Hai kẻ sát nhân không giết cặp vợ chồng trên. Nhưng khi Steelman và Gretzler trở lại Arizona, họ hành động độc ác hơn.

Cảnh sát ước tính cặp đôi này đã giết người đi nhờ xe Steve Loughran vào khoảng ngày 22-10-1973, sau đó sát hại thêm 2 nạn nhân là ông Bob Robbins và kẻ bán ma túy Mestistes trong những ngày tiếp theo.

Theo bà Greenberg, “họ giết người mà thậm chí không biết tại sao họ lại giết người”.

Vào ngày 1-11-1973, Steelman và Gretzler đã sát hại một người đi nhờ xe khác tên là Gilbert Sierra, sau khi rượt đuổi nạn nhân vào một bờ dốc và bắn chết ông ta.

Willie Steelman. Ảnh: NBC UNIVERSAL

Sau vụ sát hại ông Sierra, hai kẻ sát nhân tìm nơi ẩn náu và đến một khu chung cư ở TP Tucson, bang Arizona. Tại đây, họ phát hiện ông Michael Sandberg đang rửa xe trong bãi đậu xe.

“Michael Sandberg mặc quân phục thủy quân lục chiến và ngồi trong bãi đậu xe với một xô nước. Chúng tôi tiến lại gần và Willie Steelman chĩa súng vào ông ta, bảo ông đứng dậy và quay về căn hộ” – Gretzler kể.

Bên trong căn hộ có vợ của ông Michael là bà Patricia Sandberg. Steelman và Gretzler bắt cả hai làm con tin cho đến khi trời tối. Khi họ chuẩn bị rời đi, Steelman bật nhạc to trong căn hộ để át tiếng ồn, ra lệnh cho Gretzler giết ông Michael, rồi tự tay Steelman bắn bà Patricia, sau đó cướp xe của cặp vợ chồng.

Khi nhà báo Greenberg hỏi Gretzler tại sao lại giết cặp vợ chồng này, anh ta nói với cô rằng Steelman muốn loại bỏ bất kỳ nhân chứng tiềm năng nào.

“Gia đình Sandberg vô tội. Họ thuộc tầng lớp người cao quý hơn. Những người khác là dân thường. Chẳng ai quan tâm cả. Họ chết vì sự hoang tưởng của Willie Steelman và sự sẵn lòng giết người của tôi” – Gretzler thú nhận.

Douglas Gretzler và Willie Steelman sát hại hai gia đình

Chuỗi vụ giết người lên đến đỉnh điểm vào ngày 6-11-1973, khi cả hai cướp đi sinh mạng của 9 người, xóa đi 2 gia đình trong một vụ thảm sát máu lạnh.

Trước đó, cả hai đã đến thị trấn Lodi, bang California – quê hương của Steelman, với hy vọng cướp cửa hàng United Market nhưng khi đến bãi đậu xe đêm đó thì cửa hàng đã đóng cửa.

Steelman biết chủ cửa hàng là một người đàn ông tên Wally Parkin và họ lái xe đến nhà ông này. Điều mà những kẻ sát nhân không hề hay biết là ông Wally và vợ ông – bà Joanne – đang đi chơi bowling và đã để hai đứa con nhỏ của họ – Lisa (11 tuổi) và Robert (9 tuổi) – ở nhà với người giữ trẻ Debbie Earl.

Cô Debbie sống ngay gần nhà ông Parkin nên đưa em trai Ricky 15 tuổi đi cùng khi cô đến nhà Parkin làm việc.

Khi Steelman và Gretzler gõ cửa, cô Debbie ra mở cửa và nói với họ rằng ông bà Parkin không có nhà. Steelman và Gretzler rời đi. Nhưng có điều gì đó trong cuộc nói chuyện khiến cô Debbie cảm thấy bất an nên cô đã gọi cho cha mình là ông Richard Earl để báo về vụ việc.

Ông Earl quyết định đến chỗ con gái và nói với vợ mình rằng nếu ông không quay lại trong vài phút thì bà nên gọi cho văn phòng cảnh sát trưởng.

Sau đó, Gretzler và Steelman quay lại nhà và rút súng ra, bắt giữ cô Debbie, Ricky và bọn trẻ làm con tin.

Một lúc sau, ông Richard Earl đến nhà Parkin. Khi ông vào căn nhà, Steelman chỉa súng vào gáy ông. Khi ấy, ông Earl cảnh báo: “Tôi đã dặn vợ tôi rằng nếu tôi không quay lại trong vài phút nữa, hãy gọi cảnh sát trưởng”. Nghe xong, Steelman quyết định đi tìm vợ ông Earl.

Steelman và ông Earl cùng đi đón bà Earl và đưa bà đến căn nhà của Parkin. Vị hôn phu của cô Debbie là anh Mark Lang cũng bị bắt làm con tin.

Khi vợ chồng Parkin về đến nhà, họ ngạc nhiên khi thấy những kẻ giết người và một căn phòng đầy con tin. Steelman đưa ông Parkin đến cửa hàng của ông và lấy một ít tiền mặt, trong khi Gretzler tiếp tục khống chế những con tin còn lại bằng súng.

Khi Steelman quay lại ngôi nhà, những tên sát nhân đã đưa tất cả người lớn vào trong tủ quần áo, sau đó ra lệnh cho 2 đứa trẻ nhỏ lên giường và bảo chúng “đi ngủ”.

“Cuối cùng Willie Steelman nói ‘Chúng ta không thể để những người này ở đây được. Họ là nhân chứng. Tất cả họ đều biết tôi’” – Gretzler nói.

Cửa hàng United Market. Ảnh: NBC UNIVERSAL

Steelman ra lệnh cho Gretzler bắn những đứa trẻ trước và sau đó cả hai đã giết những người còn lại.

Sau vụ giết người, Steelman và Gretzler đến khách sạn Clunie ở trung tâm TP Sacramento, bang California.

Vào thời điểm đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã có lệnh bắt giữ Steelman và Gretzler. Nhân viên lễ tân khách sạn đã nhận ra họ và gọi cho nhà chức trách.

Gretzler bị bắt tại khách sạn và sau đó khai ra nơi ở của Steelman tại nhà bạn gái của anh ta.

Hai người bị kết tội và bị kết án tù chung thân vì các vụ giết người ở California. Ngoài ra, họ bị kết án tử hình các vụ giết người ở bang Arizona.

Steelman chết trong tù vì suy gan. Gretzler sau đó bị thi hành án tử hình vào năm 1998.