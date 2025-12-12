Bị kết án 4 năm tù vì dùng thuốc diệt chuột giết 9 con chó trong khu dân cư 12/12/2025 18:40

(PLO)- Một người họ Trương ở Trung Quốc đã bị kết án 4 năm tù vì dùng chất độc có trong thuốc diệt chuột giết 9 con chó được nuôi trong khu dân cư.

Ngày 11-12, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tuyên án một người đàn ông họ Trương (65 tuổi) 4 năm tù vì đã bỏ chất độc tại khu vực công cộng, khiến 9 con chó ăn phải và chết, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Đây được xem là vụ án hình sự liên quan vật nuôi đầu tiên ở Bắc Kinh.

Cụ thể, vào tháng 9-2022, 11 con chó đã bị đầu độc trong một khu dân cư ở quận Triều Dương. Trong số 11 con chó này, 9 con đã chết vì trúng độc. Một trong những con chó tử vong có tên là Papi và thuộc sở hữu của một người phụ nữ họ Lý.

Papi – một trong những con chó tử vong do bị trúng độc trong vụ án. Ảnh: Xiaohongshu

Sau vụ việc bi thảm, bà Lý đã rất đau khổ. Bà xin nghỉ làm và bắt đầu nhờ nhà chức trách điều tra.

Bà Lý cho biết con chó đã đồng hành cùng bà trong những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời. "Nó là người bạn thân thiết và quý giá nhất của tôi, một chỗ dựa tinh thần vững chắc” – bà nói.

Ngày 16-9-2022, cảnh sát quận bắt đầu điều tra vụ án và xác định ông Trương là nghi phạm. Ông ta bị buộc tội sử dụng chất độc hại.

Theo tờ China Daily, chất độc được ông Trương sử dụng là natri fluoroacetate. Đây một hợp chất cực độc và là thành phần chính trong thuốc diệt chuột với độc tính cao, tác dụng nhanh chóng. Người hoặc động vật có thể tử vong nếu vô tình nuốt phải một lượng nhỏ chất độc này.

Vào tháng 10-2023, vụ án được đưa ra xét xử. Bà Lý cũng dự phiên tòa, để đại diện quyền lợi cho chủ của những con chó đã chết.

Trong phiên tòa, ông Trương thừa nhận đã bỏ chất độc. Ông thừa nhận không thích chó nhưng cho rằng ông không phải chịu trách nhiệm về cái chết của những con chó này.

Ông Trương được cho là sẽ kháng cáo.