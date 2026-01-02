Chiến sự Nga-Ukraine 2-1: Dồn dập đòn không kích ngày đầu năm mới; CIA nhận định vụ dinh thự ông Putin bị tấn công 02/01/2026 07:59

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine leo thang ngày đầu năm mới, hai bên cáo buộc tập kích UAV gây thương vong dân thường; CNN đưa tin Mỹ bác một số tuyên bố của Moscow về việc Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Nga dồn dập tuyên bố rắn vụ tấn công lễ đón năm mới ở Kherson

Ngày 1-1, Nga tuyên bố Kiev đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào một khách sạn tại khu vực do Moscow kiểm soát thuộc tỉnh Kherson (miền Nam Ukraine).

Vụ việc khiến ít nhất 20 người đang đón năm mới thiệt mạng. Moscow cáo buộc hành động này là nỗ lực nhằm "phá hoại" các tiến trình hòa bình.

Theo ông Vladimir Saldo - Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm, Ukraine đã phóng 3 chiếc UAV tấn công trúng một quán cà phê và khách sạn ở làng Khorly (ven bờ Biển Đen), nơi "dân thường đang ăn mừng năm mới".

Thiệt hại sau vụ tấn công UAV mà Nga cáo buộc do Ukraine tiến hành ở Khorly (Kherson) ngay đêm giao thừa. Ảnh: TASS

Những hình ảnh do ông Saldo đăng tải trên Telegram cho thấy một tòa nhà bị lửa thiêu rụi, đống đổ nát còn bốc khói nghi ngút và nhiều thi thể.

Ủy ban Điều tra Nga thông báo đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Nga cho biết số lượng thương vong cụ thể vẫn đang được làm rõ. Cũng theo ông Saldo, có hơn 100 người đã tập trung tại khách sạn vào đêm xảy ra vụ tấn công.

Nga sau đó liên tục ra tuyên bố sau vụ tấn công ở Khorly.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự-chính trị của quân đội Nga - Trung tướng Apty Alaudinov cáo buộc tình báo Anh và châu Âu đứng sau, nhằm cản trở một thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “trừng phạt” những bên liên quan là không thể tránh khỏi và Moscow sẽ sớm đáp trả, nhắm cả người thực hiện lẫn kẻ chỉ huy.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ các nghi ngờ về thương vong dân thường, cho rằng đó là biểu hiện của sự “thiếu lương tâm”.

Hiện tại, phía Kiev chưa đưa ra bình luận nào về các cáo buộc này.

Cáo buộc trên được đưa ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm, sau nhiều tuần nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm qua, và trong bối cảnh Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này chỉ còn cách thỏa thuận hòa bình "10 phần trăm".

Ukraine tố Nga tập kích UAV ngày đầu năm mới

Giới chức Ukraine nói rằng Nga đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào nhiều khu vực của nước này rạng sáng 1-1, đánh trúng hạ tầng năng lượng tại tỉnh Odessa và gây hỏa hoạn tại thành phố Lutsk (tỉnh Volyn, miền tây Ukraine), theo tờ Kyiv Independent.

Tại tỉnh Odessa, Tỉnh trưởng Oleh Kiper xác nhận lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng chỉ vài phút trước thời khắc chuyển giao năm mới. Một đám cháy đã bùng phát tại một trong các cơ sở này ngay sau vụ tập kích.

"Chỉ vài phút trước thềm năm mới, Nga lại một lần nữa tấn công một cách trắng trợn vào hạ tầng năng lượng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với dân thường tại tỉnh Odessa" - ông Kiper phát biểu.

Một đám cháy bùng phát sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thành phố Lutsk, miền tây Ukraine. Ảnh: Ihor Polishchuk/ Telegram

Trong một diễn biến khác, Thị trưởng thành phố Lutsk - ông Ihor Polishchuk nói rằng Nga phát động một cuộc tấn công bằng UAV vào địa phương này rạng sáng 1-1, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Nhiều tiếng nổ đã làm rung chuyển thành phố Lutsk - nằm cách thủ đô Kiev khoảng 420 km về phía tây này.

"Đây là thứ ánh lửa mà Lutsk của chúng tôi nhận được trong năm mới này thay vì ánh đèn lễ hội" - ông Polishchuk nói.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết đòn tấn công trên đã gây hư hại hạ tầng năng lượng quan trọng và khiến "lượng lớn người tiêu dùng mất điện" ngay trong đêm năm mới.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thương vong hay mức độ thiệt hại về tài sản.

Ngoài ra, phía Ukraine cũng cáo buộc Nga mở một đợt tập kích bằng UAV kéo dài từ đêm đến sáng 1-1, khiến ít nhất 2 dân thường thiệt mạng và 16 người bị thương

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

CNN: CIA bác tin Ukraine tấn công dinh thự ông Putin

Ngày 1-1, đài CNN dẫn lời nguồn tin là các quan chức Mỹ cho biết rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đánh giá Ukraine không nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo CNN, đánh giá trên đã được Giám đốc CIA John Ratcliffe chuyển đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine phóng 91 UAV về phía dinh thự của ông Putin - thông tin mà ông Putin đã trực tiếp nói với ông Trump qua điện thoại.

Theo CNN, ban đầu, ông Trump tỏ ra "rất giận dữ" về vụ việc, nhưng sau đó đã chuyển sang thái độ hoài nghi hơn.

Theo đó, vào ngày 31-12-2025, ông Trump đã chia sẻ bài xã luận của tờ New York Post với tiêu đề "Sự huyên náo về vụ 'tấn công' [dinh thự] ông Putin cho thấy Nga mới là bên cản trở hòa bình", qua đó đặt nghi vấn về độ tin cậy trong tuyên bố của phía Nga.

Cáo buộc của Moscow xuất hiện đúng lúc Ukraine và Mỹ đang phối hợp về một khung khổ hòa bình cập nhật. Kiev cho rằng thời điểm đưa ra cáo buộc này là có chủ đích.

Chính phủ Mỹ chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên. Phía Nga cũng chưa đưa ra bình luận.

Ngay sau khi có thông tin CIA bác bỏ tuyên bố của Nga, Tổng cục Tình báo quân đội Nga (GRU) cho biết đã chuyển giao cho Mỹ dữ liệu định tuyến đã giải mã và bộ điều khiển của một UAV Ukraine bị bắn hạ trên đường bay.

"Cơ quan đặc nhiệm Nga đã trích xuất thành công tập tin chứa kế hoạch bay từ bộ phận dẫn đường của một trong những chiếc UAV Ukraine bị tiêu diệt vào đêm 29-12-2025 trên bầu trời Novgorod" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo thông cáo báo chí của bộ này, sau khi nghiên cứu dữ liệu đường bay, các chuyên gia Nga kết luận rằng "mục tiêu cuối cùng của cuộc tấn công bằng UAV hôm 29-12-2025 là một trong các hạng mục thuộc dinh thự của Tổng thống Nga tại Novgorod".