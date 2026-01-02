Vụ tấn công lễ đón năm mới ở Kherson: Anh bị chỉ đích danh; Ông Medvedev tuyên bố đanh thép 02/01/2026 06:43

(PLO)- Phía Nga cáo buộc các cơ quan tình báo Anh và châu Âu đứng sau vụ tấn công nhằm vào lễ đón năm mới ở Khorly (Kherson), rằng London và Brussels có lợi ích trong việc “ngăn chặn việc ký kết một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine”.

Xuất hiện diễn biến mới liên quan vụ các cơ sở dân sự ven Biển Đen bị tấn công trong đêm giao thừa gây thương vong lớn, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo do Điện Kremlin bổ nhiệm tại tỉnh Kherson (Ukraine) về vụ việc. Các quan chức cấp cao của Nga cũng có nhiều động thái đáng chú ý liên quan vụ việc.

Ngày 1-1, người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Kherson - ông Vladimir Saldo cáo buộc Ukraine cho máy bay không người lái (UAV) tấn công vào một quán cà phê và một khách sạn ở làng Khorly trong phần lãnh thổ tỉnh Kherson đang do Nga kiểm soát. Vụ tấn công làm 24 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Trong cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã trao đổi qua điện thoại với ông Saldo về tình hình vụ tấn công ở Khorly và được nghe cập nhật tiến độ điều tra.

Thiệt hại sau vụ tấn công UAV mà Nga cáo buộc do Ukraine tiến hành ở Khorly (Kherson) ngay đêm giao thừa. Nguồn: TASS/Chính quyền tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm

Sau cuộc trao đổi, ông Saldo cho biết Tổng thống Putin nhất trí với nhận định rằng vụ tấn công ở Khorly ngay đêm giao thừa có thể so sánh với vụ tấn công Nhà Công đoàn Odessa hồi năm 2014 khi “xét về mức độ tàn bạo, vô nhân đạo và nhẫn tâm”.

Ngày 2-5-2014 – trong giai đoạn bất ổn ở Ukraine do các cuộc biểu tình giữa những nhóm ủng hộ và phản đối cuộc chính biến Maidan, các phần tử cực đoan đã vây hãm và phóng hoả Nhà Công đoàn tại TP Odessa (Ukraine) khiến ít nhất 48 người chết và hơn 200 người bị thương. Nga cáo buộc đây là vụ “thảm sát”, trong khi phương Tây chỉ trích chính quyền mới của Ukraine sau Maidan đã chậm trễ và thiếu minh bạch trong việc điều tra và xét xử những người chịu trách nhiệm về thảm kịch này.

Không lâu sau cuộc trao đổi giữa ông Putin và ông Saldo, trang web của chính quyền tỉnh Kherson (do Nga bổ nhiệm) đăng tên của 7 trong số 24 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Khorly đã được xác nhận danh tính. Danh sách này bao gồm 1 người chưa thành niên (17 tuổi, nữ) và 3 người đàn ông tuổi từ 42 tới 55, 3 người phụ nữ tuổi từ 26 tới 66.

Việc xác định danh tính 17 người còn lại chưa hoàn tất do còn phải chờ kết quả phân tích DNA.

Văn phòng của ông Saldo cũng công bố video về hậu quả của vụ tấn công ở Khorly ngay đầu năm mới 2026. Các phòng khách sạn bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, cửa sổ và cửa ra vào bị thổi bay bởi sức công phá từ chất nổ trên các UAV.

Thiệt hại sau vụ tấn công UAV mà Nga cáo buộc do Ukraine tiến hành ở Khorly (Kherson) ngay đêm giao thừa. Ảnh: TASS/Chính quyền tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm

Các quan chức an ninh Nga nói rằng UAV được sử dụng là loại UAV cánh cố định cỡ lớn với sải cánh khoảng 7 m, có thể mang 10-15 kg thuốc nổ TNT và trên mảnh vỡ UAV tại hiện trường có những dòng chữ tiếng Ukraine.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự-chính trị của quân đội Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat - Trung tướng Apty Alaudinov cáo buộc các cơ quan tình báo Anh và châu Âu đứng sau vụ tấn công ở Khorly. Ông cho rằng London và Brussels có lợi ích trong việc “ngăn chặn việc ký kết một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine”.

“Vụ tấn công nhằm vào thường dân đang ăn mừng năm mới ở tỉnh Kherson một lần nữa chứng minh rằng phía Ukraine đang làm mọi cách để ngăn chặn một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine” - ông Alaudinov gay gắt cáo buộc.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói tới TASS rằng “sự trừng phạt” những ai liên quan vụ tấn công lễ đón năm mới ở Khorly là “không thể tránh khỏi”. Ông Medvedev nhấn mạnh rằng hành động đáp trả của Moscow sẽ xảy ra sớm và phải nhắm vào cả những ai trực tiếp gây ra vụ việc và những người chỉ huy sau lưng.

Viết trên mạng xã hội Telegram, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết bà “đã đọc trên một số phương tiện truyền thông và blog rằng có những ‘nghi ngờ’ về việc có thương vong trong quán cà phê [ở Khorly]”.

“Nếu có nghi ngờ như vậy thì đó chỉ là vấn đề về tính chính trực của những người đang hoài nghi. Tôi muốn nói: ‘Các người không có lương tâm hay sao?’” - bà Zakharova viết.

Bà Zakharova cũng cho rằng phương Tây sẽ tiếp tục chiến thuật “im lặng chiến lược” – ám chỉ chỉ trích của Nga về việc phương Tây không lên án các vụ tấn công mà Moscow cáo buộc do Kiev tiến hành nhằm vào dân thường ở miền đông Ukraine từ sau vụ chính biến Maidan năm 2014 tới nay.

Ukraine vẫn chưa lên tiếng về vụ tấn công lễ đón năm mới ở Khorly.

Cùng ngày 1-1, Kiev báo cáo rằng Nga tấn công nhiều khu vực trên khắp Ukraine ngay những giờ đầu của năm mới 2026, theo tờ Kyiv Independent.

Không quân Ukraine khuya 1-1 cho biết trong ngày, Nga đã thực hiện 1 vụ tấn công bằng tên lửa và 30 vụ không kích khác sử dụng 92 bom dẫn đường nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự của Ukraine. Ukraine cũng báo cáo 2.674 vụ tấn công khác với sự tham gia của tổng cộng 4.158 UAV Nga.