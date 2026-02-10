Ông Trump dọa ngăn khánh thành cầu nối Mỹ với Canada vì Ottawa 'đối xử rất bất công' 10/02/2026 10:57

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ không cho phép khánh thành cầu biên giới Gordie Howe, chỉ trích Canada không sử dụng vật tư Mỹ khi xây dựng.

Tối 9-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ không cho phép khánh thành cầu biên giới Gordie Howe nối bang Michigan (Mỹ) với tỉnh Ontario (Canada) vì những gì mà ông cáo buộc là sự “đối xử rất bất công” của Ottawa dành cho Washington trong quá trình xây dựng cây cầu này, theo hãng tin AFP.

“Tôi sẽ không cho phép cây cầu này được khánh thành cho đến khi Mỹ được bồi thường đầy đủ cho tất cả những gì chúng tôi đã cho họ, và cho đến khi Canada đối xử với Mỹ một cách công bằng và tôn trọng mà chúng tôi xứng đáng. Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán ngay lập tức” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump chỉ trích việc mà ông cho là cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi còn nắm quyền tại Nhà Trắng đã cho phép Ottawa “được quyền miễn trừ để lách đạo luật ‘Mua hàng Mỹ’ [BAA]”. Tuy nhiên, theo AFP, đây là đạo luật được ban hành năm 1933 nhằm thúc đẩy cơ quan liên bang Mỹ mua sắm hàng nội địa.

Cầu biên giới Gordie Howe nối bang Michigan (Mỹ) với tỉnh Ontario (Canada) đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: TRUTH SOCIAL/Donald J. Trump

Tổng thống Trump cho rằng Mỹ “có lẽ nên sở hữu ít nhất một nửa” của cầu Gordie Howe. Ông lưu ý rằng cây cầu nằm trên cả lãnh thổ Mỹ và Canada, nhưng “hầu như không có bất kỳ vật tư nào của Mỹ”, kể cả sắt thép, được phía Canada sử dụng trong quá trình xây cầu.

Cầu Gordie Howe được Ottawa xây dựng từ năm 2018 với kinh phí lên tới 4,7 tỉ USD và dự kiến khánh thành trong cuối năm 2026. Cầu được đặt tên theo huyền thoại khúc côn cầu trên băng quá cố người Canada - ông Gordie Howe.

Cũng trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump chỉ trích một loạt chính sách của Canada như việc các cửa hàng ở tỉnh Ontario từ chối bày bán rượu và các loại đồ uống có cồn có xuất xứ Mỹ, chính sách thuế quan của Ottawa đối với các sản phẩm sữa của Mỹ hay việc Thủ tướng Canada Mark Carney muốn ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Canada chưa bình luận về bài đăng của ông Trump.

Từ khi trở lại nắm quyền tại Nhà Trắng hồi tháng 1-2025, Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi sáp nhập Canada thành một bang của Mỹ và áp thuế nặng lên hàng hóa của Canada. Ngay sau khi ông Carney tới thăm Trung Quốc hồi tháng 1-2026 và đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ với Bắc Kinh, Mỹ đã đe dọa áp thuế 100% đối với Canada.