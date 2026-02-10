Moscow: Không chỉ Ukraine, Nga cũng cần đảm bảo an ninh 10/02/2026 07:41

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng nếu không có các đảm bảo an ninh cho Moscow thì sẽ “không thể có được thoả thuận hoà bình nào” cho Ukraine.

Trả lời phỏng vấn của tờ Izvestia (Nga) hôm 10-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng mọi thỏa thuận hòa bình về Ukraine đều phải bao gồm các đảm bảo an ninh cho Nga.

“Chúng tôi nhận thức rằng một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine phải tính đến lợi ích an ninh của Ukraine; nhưng tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là lợi ích an ninh của Nga” - ông Grushko nói.

Ông Grushko lưu ý rằng trong tất cả các tuyên bố của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, “không ai nói về việc đảm bảo an ninh cho Nga”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS

Theo lời ông Grushko, Moscow đòi hỏi Ukraine cam kết không được gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và từ bỏ việc triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của mình, cũng như đảm bảo rằng Kiev sẽ không gây ra mối đe dọa và trở thành bàn đạp để chống lại Nga.

Ông Grushko nói rằng các đảm bảo an ninh cho Nga là “yếu tố then chốt để đạt được thoả thuận” vì “nếu thiếu đi yếu tố đó, không thể có được thoả thuận hoà bình nào” cho Ukraine.

Ông Grushko nhắc lại rằng hồi cuối năm 2025, Moscow đã đề nghị ký một văn kiện đảm bảo Nga sẽ không tấn công châu Âu. Khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng văn kiện đó sẽ có giá trị pháp lý, tuân theo nguyên tắc an ninh tập thể của châu Âu và nguyên tắc “có đi có lại”. Tuy nhiên theo ông Grushko, tới bây giờ châu Âu vẫn chưa phản hồi sáng kiến trên của Nga.

Trong những tuần gần đây, Nga và Ukraine đã tham gia hai vòng đàm phán cùng các nhà ngoại giao Mỹ tại Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nội dung trọng tâm của các cuộc đàm phán này bao gồm các bảo đảm an ninh cho Ukraine, phạm vi kiểm soát lãnh thổ của Nga tại Ukraine và kế hoạch phục hồi hậu chiến cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9-2 cho biết các văn bản về bảo đảm an ninh cho Ukraine đã sẵn sàng. Ông cho biết Moscow và Kiev đã đồng ý về vòng đối thoại tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Mỹ, song chưa có thông tin về thời gian đàm phán.