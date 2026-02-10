Chiến sự Nga-Ukraine 10-2: Ukraine bước vào ‘những trận chiến cuối cùng’ ở Pokrovsk; Nga tuyên bố hạ gục ‘quái vật’ Abrams 10/02/2026 07:18

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine bước vào "những trận chiến cuối cùng" ở Pokrovsk; Kiev tổn thất phi đội trực thăng Mi-24; Nga tuyên bố giải mã xong loạt khí tài NATO, tuyên bố hạ gục "quái vật" Abrams tại Zaporizhia.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine bước vào "những trận chiến cuối cùng" ở Pokrovsk

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 9-2 cho biết rằng các lực lượng Nga đang nỗ lực gia tăng áp lực tại khu vực thành phố Pokrovsk (miền Đông Ukraine), theo hãng tin Reuters.

Đây là bước đi nhằm dứt điểm chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua để kiểm soát nút giao chiến lược này, phục vụ mục tiêu của Nga lay chiếm giữ toàn bộ tỉnh Donetsk.

Ukraine hiện đang chật vật ngăn chặn đà tiến quân chậm nhưng bền bỉ của Nga quanh Pokrovsk và các điểm nóng khác dọc tuyến tiền tuyến dài 1.200 km.

Trong báo cáo ngày 9-2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận các đơn vị phòng thủ vẫn đang giữ vững khu vực phía bắc Pokrovsk, đồng thời bảo vệ thành phố lân cận Myrnohrad.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Với vai trò là đầu mối đường sắt trọng yếu, Pokrovsk đã trở thành tâm điểm của những cuộc giao tranh khốc liệt kể từ năm ngoái. Nếu thành phố này thất thủ, đây sẽ là chiến thắng lớn nhất trên chiến trường của Nga kể từ khi chiếm được Avdiivka vào đầu năm 2024. Cuối năm ngoái, phía Moscow từng tuyên bố kiểm soát được Pokrovsk nhưng Kiev đã bác bỏ thông tin này.

Theo giới phân tích, Nga chỉ mới kiểm soát thêm khoảng 1,3% lãnh thổ Ukraine kể từ đầu năm 2023. Tuy nhiên, các đợt không kích dồn dập gần đây của Moscow đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống lưới điện quốc gia của Ukraine.

Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine, đơn vị phụ trách phòng thủ khu vực, nhận định Nga đang "gia tăng sức ép tại khu vực Pokrovsk và Myrnohrad" bằng cách khai thác sự "thiếu hụt" hệ thống phòng không của Ukraine.

Đối phương đẩy mạnh sử dụng bom dẫn đường, đồng thời tận dụng ưu thế về quân số để kiểm soát các cao điểm và khu vực sườn.

Nhóm quan sát nguồn mở DeepState (Ukraine) cho biết bộ binh Nga đang tiến vào phía bắc Pokrovsk và nỗ lực đẩy mạnh về phía làng Hryshyne lân cận.

Bản đồ của nhóm này hiển thị gần như toàn bộ Pokrovsk và phần lớn Myrnohrad đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, đồng thời mô tả các cuộc giao tranh hiện tại là "những trận chiến cuối cùng" cho hai thành phố này.

Ukraine tổn thất phi đội trực thăng Mi-24

Lữ đoàn Hàng không Lục quân số 11 "Kherson" của Ukraine vừa xác nhận rằng kíp lái trực thăng Mi-24 đã thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, theo tờ Kyiv Independent.

Đơn vị này mô tả đây là một bi kịch lớn đối với đơn vị: "Sự mất mát này là nỗi đau quá lớn. Họ là những người tận hiến cho bầu trời và tổ quốc. Những người lính ấy sẽ mãi mãi ở lại với bầu trời".

Đây không phải lần đầu tiên lực lượng trực thăng Ukraine chịu tổn thất nặng nề.

Trước đó, vào tháng 12-2025, một kíp lái Mi-24 khác thuộc Lữ đoàn Hàng không Lục quân số 12 cũng đã tử nạn trong khi làm nhiệm vụ. Những vụ việc liên tiếp này cho thấy mức độ khốc liệt ngày càng gia tăng đối với lực lượng không quân Ukraine trên chiến trường.

Nga tuyên bố hạ gục "quái vật" Abrams tại Zaporizhia

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-2 cho biết các lực lượng nước này vừa phá huỷ một xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất tại khu vực Zaporizhia, đồng thời thực hiện đợt tập kích quy mô lớn vào hạ tầng quân sự của Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) thuộc Quân đoàn 35, Cụm quân phía Đông, đã phát hiện chiếc xe tăng Abrams trong quá trình trinh sát từ trên không tại Zaporizhia.

“Tọa độ mục tiêu lập tức được chuyển đến các đội vận hành UAV tấn công FPV. Bằng kỹ năng thuần thục, các đơn vị này đã nhanh chóng thực hiện các đòn tập kích chính xác vào mục tiêu” - thông báo từ phía Nga cho hay.

Cụ thể, đòn tấn công đầu tiên đã khiến chiếc xe tăng bị tê liệt tại chỗ. Các đợt tập kích bồi sau đó đã phá hủy hoàn toàn lớp giáp bảo vệ cũng như toàn bộ xe.

Trong báo cáo cùng ngày về diễn biến chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga xác nhận đã thực hiện các đòn đánh hiệp đồng bằng máy bay tác chiến, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh vào mạng lưới hậu cần của Kiev.

Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm hạ tầng sân bay quân sự, cơ sở năng lượng và vận tải phục vụ quân đội Ukraine. Ngoài ra, các khu vực tập trung quân tạm thời và điểm đóng quân của các đơn vị lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm cũng bị hỏa lực Nga oanh tạc.

Về mặt phòng thủ, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 72 UAV dạng cánh cố định và 3 quả bom thông minh từ phía Ukraine trong ngày qua.

Nga tuyên bố giải mã xong loạt khí tài NATO

Ngày 9-2, Thượng tướng Vasily Trushin - Chủ tịch Ủy ban Khoa học Quân sự kiêm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga - cho biết nước này đã hoàn tất việc phân tích số lượng lớn các mẫu thiết bị quân sự nước ngoài mà Ukraine đang sử dụng.

Theo ông Trushin, việc Ukraine tiếp nhận lượng khí tài khổng lồ từ NATO đã đặt ra cho khoa học quân sự Nga một nhiệm vụ sống còn: Nhận diện và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ vũ khí phương Tây.

"Nhiệm vụ này đang được giải quyết hiệu quả thông qua hệ thống nghiên cứu vũ khí thu giữ được từ đối phương. Đến nay, chúng tôi đã hoàn tất nghiên cứu một lượng lớn khí tài ngoại quốc" - ông Trushin chia sẻ với tờ Krasnaya Zvezda.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các đặc tính kỹ thuật thu thập được đã lập tức được chuyển thành khuyến nghị chiến thuật cho lực lượng đang tác chiến tại tiền tuyến.