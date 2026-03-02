Thách thức và kế hoạch của các quốc gia khi sơ tán công dân ở Trung Đông 02/03/2026 12:01

Trong bối cảnh diễn biến quân sự ở Trung Đông ngày càng khó lường, gây ra tình trạng tê liệt giao thông trên diện rộng, các quốc gia đang khẩn trương lên kế hoạch sơ tán công dân của mình tới nơi an toàn.

Theo đài CNN, Sân bay quốc tế Dubai của UAE - một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới - đã bị hư hại do các cuộc tấn công tên lửa. Các vụ nổ cũng được báo cáo ở các thành phố lớn trong khu vực, bao gồm Abu Dhabi và Doha.

Một hành lang không phận rộng lớn trên Trung Đông đã bị đóng cửa vào cuối tuần này trong khi các nước láng giềng hạn chế các chuyến bay.

Tác động lan tỏa của tình trạng đóng băng này đang được cảm nhận vượt ra ngoài biên giới khu vực, khi các chính phủ nước ngoài nỗ lực đảm bảo an toàn và hồi hương công dân của họ.

Nhiều quốc gia đang khẩn trương lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi tình trạng leo thang hiện nay ở Trung Đông. Ảnh: AFP

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết đang “chuẩn bị sơ tán công dân của mình khỏi Trung Đông bằng các chuyến bay quân sự hoặc thuê bao nguyên chuyến”, Khoảng 110.000 công dân Thái Lan hiện đang sinh sống trong khu vực, bao gồm khoảng 65.000 người ở Israel và khoảng 250 người ở Iran.

Tương tự, Pakistan cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để tạo điều kiện cho việc hồi hương an toàn của người Pakistan thông qua Azerbaijan.

Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ cho biết họ đã “chỉ đạo tất cả các bộ phận liên quan thực hiện các biện pháp cần thiết và khả thi để hỗ trợ công dân Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi các diễn biến” ở Trung Đông.

Ngày 2-3, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi cho biết đến nay chưa có báo cáo nào về thương vong của người Nhật tại Iran, đồng thời cho biết thêm khoảng 200 công dân Nhật đang sinh sống tại Iran và có 7.700 người sinh sống tại các quốc gia bị Iran tấn công.

Chánh văn phòng nội các Nhật Minoru Kihara cho biết Tokyo sẵn sàng điều động Lực lượng Phòng vệ cho một chiến dịch sơ tán công dân khỏi khu vực nếu cần thiết, và đại sứ quán nước này tại Israel đang lên kế hoạch vận hành một xe buýt để sơ tán ngay từ ngày 2-3.

Tuy nhiên, việc tổ chức một cuộc sơ tán quy mô lớn ở Iran rất khó khăn, vì các sân bay đã đóng cửa và các tuyến đường bộ rất nguy hiểm, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Đại sứ quán Nga tại Baku (Azerbaijan) hôm 1-3 cho biết khoảng 500 công dân Nga đang chuẩn bị được sơ tán khỏi Iran qua Azerbaijan, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với phía Azerbaijan về sự hỗ trợ của họ, bao gồm việc xem xét nhanh chóng các vấn đề liên quan việc cấp giấy phép qua biên giới" - Đại sứ quán Nga cho biết trên kênh Telegram.

Bộ Ngoại giao Anh cũng đang lên kế hoạch sơ tán hàng chục nghìn công dân Anh nếu chiến sự ở Trung Đông leo thang, theo tờ The Guardian.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết rằng khoảng 200.000 người Anh đang ở trong khu vực, đi nghỉ hoặc du lịch khắp vùng Vịnh. ​​Ông kêu gọi tất cả mọi người ở các khu vực bị Iran tấn công đăng ký với Bộ Ngoại giao để nhận tư vấn, và đến nay đã có khoảng 94.000 người làm điều đó.

Chính phủ Anh khuyên người dân ở Trung Đông nên tuân theo hướng dẫn của địa phương, đặc biệt là nếu được yêu cầu trú ẩn tại vị trí hiện tại.

Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa chắc chắn và các nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết London đang xem xét tất cả phương án, bao gồm việc sơ tán bằng nhiều tuyến đường khác nhau nếu không phận vẫn bị đóng cửa và căng thẳng leo thang. Một khả năng có thể là sơ tán bằng đường bộ đến các nước láng giềng nơi không phận vẫn mở, chẳng hạn như Saudi Arabia.