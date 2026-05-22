Thị trưởng ở Peru bị truy sát, bắn thiệt mạng trên phố trong lúc đi làm 22/05/2026 10:20

(PLO)- Thị trưởng Victor Hugo Febre Calle bị bắn thiệt mạng khi đang trên đường đến cơ quan làm việc, sau bữa trưa tại nhà mẹ ruột.

Chiều 21-5 (giờ địa phương) tại tỉnh Piura (Peru), Thị trưởng quận Veintiseis de Octubre - ông Víctor Hugo Febre Calle bị bắn tử vong khi đang trên đường tới cơ quan sau bữa trưa tại nhà mẹ ruột, theo báo La Republica.

Theo cảnh sát, nhóm tấn công đi xe máy màu đỏ, bám theo chiếc xe bán tải màu đen chở thị trưởng. Vụ nổ súng bắt đầu gần nhà mẹ nạn nhân và tiếp tục trên đường di chuyển. Hiện trường có 6 vỏ đạn.

Ông Febre Calle bị bắn vào vùng thân trên và tử vong ngay trong xe. Tài xế sau đó cố lái xe đến trạm y tế San Sebastián, và bác sĩ xác nhận thị trưởng đã chết. Tài xế cũng bị trúng đạn ở bụng nhưng đã qua nguy kịch và sẽ được phẫu thuật.

Thị trưởng quận Veintiseis de Octubre (Peru) - ông Víctor Hugo Febre Calle bị truy sát, bắn thiệt mạng trên đường phố. Ảnh: La Republica

Hiện khu vực đã bị phong tỏa, cơ quan điều tra và pháp y đang làm việc. Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác.

Một nhân chứng cho biết đã chứng kiến toàn bộ vụ tấn công.

“Tôi có mặt ở đó khoảng 2 giờ chiều. Chiếc xe bán tải lao đến rất nhanh. Một người đàn ông hét lên ‘cứu với, cứu với’, ông ấy bị bắn vào lưng nhưng lại yêu cầu mọi người cứu thị trưởng trước. Nhân viên y tế tại trung tâm San Sebastián nói nên chuyển nạn nhân đến bệnh viện Santa Rosa. Một bác sĩ kiểm tra và xác nhận thị trưởng đã tử vong. Sau đó lực lượng dân phòng đến và đưa thi thể đi” - nhân chứng kể.

Hàng trăm người dân tụ tập tại hiện trường, bày tỏ phẫn nộ và yêu cầu công lý. Nhiều ý kiến cho rằng thị trưởng cần được bảo vệ tốt hơn và kêu gọi Bộ Nội vụ vào cuộc. Người dân địa phương cũng dự kiến tổ chức biểu tình để đòi làm rõ vụ việc.