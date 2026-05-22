Anh công bố video cáo buộc Su-27 và Su-35 Nga áp sát nguy hiểm trinh sát cơ RC-135W trên Biển Đen 22/05/2026 08:01

(PLO)- Bộ Quốc phòng Anh công bố video ghi lại cảnh được cho là tiêm kích Nga áp sát máy bay trinh sát RAF trên Biển Đen, có thời điểm chỉ cách mũi máy bay khoảng 6 m.

Ngày 20-5, Bộ Quốc phòng Anh công bố đoạn video cho thấy các tiêm kích Nga bay áp sát nguy hiểm một máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) trên Biển Đen hồi tháng trước, theo hãng tin Air Data News.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội X, cho thấy ít nhất 2 chiến đấu cơ Nga tiếp cận máy bay Anh trong vụ việc, gồm một tiêm kích Su-27 và một Su-35. Theo chính phủ Anh, có thời điểm một trong các tiêm kích Nga chỉ cách phần mũi máy bay RAF khoảng 6 m.

London cho biết chiếc RC-135W không mang vũ khí khi đó đang hoạt động trong không phận quốc tế, thực hiện nhiệm vụ thu thập tình báo thường lệ nhằm hỗ trợ các hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dọc sườn phía đông liên minh.

Anh công bố video ghi lại cảnh được cho là tiêm kích Nga áp sát nguy hiểm máy bay trinh sát RAF trên Biển Đen. Nguồn: X

Bộ Quốc phòng Anh cho biết một lần bị áp sát buộc chiếc RC-135W phải kích hoạt hệ thống khẩn cấp, khiến chế độ lái tự động tạm thời bị vô hiệu hóa.

Dù bị ngăn chặn trên không, phi hành đoàn RAF vẫn hoàn thành nhiệm vụ an toàn và đưa máy bay trở về căn cứ mà không bị hư hại.

Trong tuyên bố đi kèm video, Bộ Quốc phòng Anh mô tả các động thái của Nga là “liều lĩnh”, đồng thời cáo buộc Moscow tiếp tục các hoạt động quân sự mang tính gây hấn tại Đông Âu và khu vực Bắc Cực.

RC-135W Rivet Joint của RAF do Phi đội 51 vận hành từ căn cứ RAF Waddington. Các máy bay này được trang bị hệ thống trinh sát điện tử nhằm thu thập tín hiệu tình báo và theo dõi hoạt động quân sự.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã gọi vụ việc là hành vi “nguy hiểm và không thể chấp nhận”, đồng thời cảnh báo những hành động như vậy làm gia tăng nguy cơ leo thang và tai nạn quân sự.

Chính phủ Anh cho biết đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ quán Nga tại London liên quan vụ việc.

Tiêm kích Nga áp sát nguy hiểm máy bay trinh sát Anh trên Biển Đen. Ảnh: BQP Anh

Bộ Quốc phòng Anh mô tả đây là vụ chạm trán nghiêm trọng nhất liên quan một máy bay Rivet Joint của Anh kể từ tháng 9-2022, thời điểm một tiêm kích Nga phóng tên lửa gần một chiếc RC-135W khác của RAF trên Biển Đen.

Theo đài RT, Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các cáo buộc từ phía Anh. Tuy nhiên, Moscow cũng luôn khẳng định các phi công của họ hành động hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.