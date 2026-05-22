Chiến sự Nga-Ukraine 22-5: Ukraine tiếp tục nhắm nhà máy lọc dầu ở Nga; Moscow cảnh báo nguy cơ leo thang hạt nhân 22/05/2026 08:37

(PLO)- Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga; Ukraine triển khai chiến dịch an ninh “chưa từng có” gần biên giới Belarus; Nga cảnh báo nguy cơ leo thang hạt nhân trong xung đột Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Ngày 21-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại TP Syzran thuộc tỉnh Samara của Nga vào khoảng đầu ngày 21-5, tờ Kyiv Independent đưa tin.

“Đây là một đòn trừng phạt tầm xa mới nhằm vào ngành công nghiệp lọc dầu của Nga, và chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo hướng [tác chiến] này” - ông Zelensky tuyên bố, đồng thời cho biết mục tiêu nằm cách biên giới Ukraine hơn 800 km.

Khói bốc lên trên một nhà máy lọc dầu ở thành phố Syzran (tỉnh Samara của Nga), sau cuộc tấn công của Ukraine ngày 21-5. Ảnh: Volodymyr Zelensky/ Telegram

Nhà máy lọc dầu này có công suất chế biến khoảng 9 triệu tấn dầu thô mỗi năm, cung cấp nhiên liệu cho Không quân Nga cùng các đơn vị quân đội ở miền trung và miền nam nước Nga. Cơ sở này cũng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ thông qua sông Volga và biển Caspi.

Ông Zelensky cũng cho biết Lực lượng đặc nhiệm Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công một trụ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại tỉnh Kherson đang do Nga kiểm soát, gây thương vong khoảng 100 binh sĩ Nga.

Ông Zelensky cũng nói rằng trong đòn tập kích này, một hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Moscow trị giá tới 20 triệu USD đã bị phá hủy.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời điểm cụ thể của chiến dịch. “Nga phải hiểu rằng họ cần chấm dứt cuộc chiến này. Các biện pháp trừng phạt tầm trung và tầm xa của Ukraine sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine triển khai chiến dịch an ninh “chưa từng có” gần biên giới Belarus

Ngày 21-5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo SBU cùng các lực lượng quốc phòng Kiev đã tăng cường biện pháp an ninh tại các khu vực phía bắc giáp Nga và Belarus, theo tờ Kyiv Post.

Các biện pháp được triển khai theo quyết định của Tổng thống Zelensky, áp dụng tại các tỉnh Chernihiv, Kyiv, Zhytomyr, Volyn và Rivne.

Bộ Tổng tham mưu mô tả đây là chiến dịch “chưa từng có” về quy mô, với lượng lớn nhân lực và phương tiện được huy động dọc biên giới.

Hoạt động do Trung tâm chống khủng bố của SBU điều phối, phối hợp cùng cảnh sát, quân đội, Vệ binh Quốc gia và lực lượng biên phòng, tập trung vào phản gián và chống phá hoại nhằm ngăn chặn xâm nhập, gián điệp và các hoạt động bị cáo buộc có liên quan Nga và Belarus.

Động thái diễn ra sau khi ông Zelensky cảnh báo Nga có thể chuẩn bị một cuộc tấn công mới ở miền bắc Ukraine, đồng thời tăng cường sức ép ngoại giao với Belarus.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko tuyên bố nước này không có ý định tham chiến trừ khi bị tấn công, đồng thời khẳng định sẵn sàng đối thoại trực tiếp với ông Zelensky “bất cứ lúc nào” tại Ukraine hoặc Belarus.

Nga cảnh báo nguy cơ leo thang hạt nhân trong xung đột Ukraine

Ngày 21-5, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho rằng khả năng vũ khí hạt nhân được sử dụng trong xung đột Ukraine đang gia tăng, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Miroshnik nói rằng giới hạn về việc khi nào có thể sử dụng vũ khí đang ngày càng bị xóa nhòa, và đây là diễn biến rất nguy hiểm.

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS

“Đây là một trò chơi rất nguy hiểm, ngay cả về mặt ngôn từ. Chỉ vài ngày trước, Nga đã tiến hành tập trận với lực lượng hạt nhân chiến lược. Hệ thống này hoàn toàn sẵn sàng để sử dụng” - ông Miroshnik nói.

Ông Miroshnik cho rằng nếu các mục tiêu “dễ tổn thương và trọng yếu” của Nga bị đe dọa, vũ khí hạt nhân có thể sẽ được sử dụng. Theo ông, châu Âu đang sản xuất lượng lớn vũ khí và mở rộng các nhà máy quốc phòng, đồng thời “chuẩn bị công khai cho chiến tranh”.

Ông Miroshnik cũng bác bỏ những nhận định cho rằng vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng ngay cả khi Nga bị gây sức ép lớn, cho rằng đây là “một tính toán sai lầm” và là cách để gây áp lực lên các quốc gia nằm gần Nga.

Từ ngày 19 đến 21-5, quân đội Nga tiến hành cuộc tập trận chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong trường hợp bị đe dọa tấn công, với hơn 64.000 binh sĩ tham gia, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nga tuyên bố kiểm soát điểm dân cư ở Kharkiv

Ngày 21-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã “giải phóng” khu dân cư Shesterovka thuộc tỉnh Kharkiv (Ukraine) trong ngày qua, TASS đưa tin.

Theo số liệu do phía Nga công bố, quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.205 binh sĩ dọc toàn tuyến chiến sự trong ngày qua.

Nhóm tác chiến phía Bắc được cho là gây thiệt hại khoảng 195 quân nhân và 14 phương tiện, trong khi Nhóm tác chiến phía Tây khiến khoảng 190 quân nhân thiệt hại, đồng thời phá hủy một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất cùng hai xe bọc thép khác.

Nhóm tác chiến phía Nam bị cáo buộc gây tổn thất khoảng 140 quân nhân và 4 xe chiến đấu bọc thép do Mỹ sản xuất.

Ở các hướng khác, Nhóm tác chiến Trung tâm được cho là gây thiệt hại hơn 300 quân nhân và phá hủy 3 xe bọc thép, trong khi Nhóm tác chiến phía Đông khiến hơn 340 quân nhân thiệt hại cùng 6 xe chiến đấu bộ binh.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng nước này đã tiến hành nhiều đòn tấn công vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm một trung tâm huấn luyện vận hành thiết bị không người lái, các kho UAV, kho vũ khí và cơ sở hậu cần tại 148 khu vực.

Trong ngày qua, Nga tuyên bố đã bắn hạ 516 UAV và 3 bom dẫn đường của Ukraine. Phía Nga cũng cho biết kể từ khi chiến sự bắt đầu, Ukraine đã mất hơn 150.000 UAV cùng hàng chục nghìn khí tài quân sự các loại.