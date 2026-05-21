Nga công bố video tập trận hạt nhân quy mô lớn với Belarus 21/05/2026 12:11

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết cả ba thành phần trong bộ ba hạt nhân nước này cùng tham gia cuộc tập trận quy mô lớn với Belarus.

Ngày 20-5, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy các bệ phóng tên lửa cơ động mặt đất tham gia cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn diễn ra trong tuần này, được tổ chức chung với Belarus, theo đài RT.

Đoạn video cho thấy một đoàn xe quân sự dưới sự hộ tống của trực thăng tấn công di chuyển vào khu vực rừng thôn quê trước khi chuẩn bị phóng tên lửa hành trình từ hệ thống Iskander-M.

Đây là một phần trong cơ chế chia sẻ hạt nhân mà Nga và Belarus triển khai từ năm 2023, giữa lúc căng thẳng với phương Tây leo thang liên quan kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc kết nạp Ukraine.

Video bộ ba hạt nhân Nga tham gia tập trận lớn với Belarus. Nguồn: RT

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh sĩ đang huấn luyện sử dụng vũ khí hạt nhân “trong điều kiện bị tấn công”, đồng thời nhấn mạnh cả 3 thành phần của bộ ba hạt nhân Nga đều tham gia cuộc diễn tập.

Hoạt động diễn tập có sự tham gia của 64.000 binh sĩ Nga, 7.800 phương tiện quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm, trong đó có 8 tàu mang tên lửa chiến lược.

Học thuyết quân sự Nga quy định rõ các điều kiện cụ thể để sử dụng vũ khí hạt nhân, coi đây là biện pháp cuối cùng nhằm đối phó các mối đe dọa đe dọa sự tồn vong của nhà nước.

Từ thời Liên Xô, Moscow đã duy trì một hệ thống liên lạc tự động hóa cao nhằm bảo đảm khả năng đáp trả trong trường hợp hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn. Hệ thống này có tên chính thức là Perimeter và thường được truyền thông phương Tây gọi bằng biệt danh “Cánh tay tử thần” (Dead Hand).

Cuộc diễn tập diễn ra trùng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Do cả hai sự kiện đều đã được lên kế hoạch từ trước khá lâu, nhiều nhà quan sát quân sự cho rằng việc chúng diễn ra cùng thời điểm không phải ngẫu nhiên.

Theo giới quan sát, Moscow muốn phát đi tín hiệu tới NATO rằng năng lực răn đe hạt nhân của Nga không thể bị vô hiệu hóa bằng một đòn “phủ đầu”, tương tự chiến dịch mà Mỹ và Israel từng phối hợp thực hiện nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

Thông thường, ông Putin trực tiếp giám sát các cuộc tập trận quân sự lớn với tư cách tổng tư lệnh tối cao. Tuy nhiên tuần này, nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc để gia hạn chính thức một hiệp ước đối tác quan trọng và thảo luận các vấn đề song phương cũng như quốc tế với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.