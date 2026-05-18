Belarus tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân 18/05/2026 19:59

(PLO)- Các lực lượng Belarus tham gia cuộc tập trận về sử dụng vũ khí hạt nhân có sự phối hợp tác chiến với Nga về việc vận chuyển đầu đạn hạt nhân.

Ngày 18-5, Bộ Quốc phòng Belarus khởi động cuộc tập trận quân sự về sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến đấu và hỗ trợ hậu cần cho vũ khí hạt nhân, theo hãng thông tấn TASS.

"Để nâng cao khả năng sẵn sàng của lực lượng vũ trang trong việc sử dụng các phương tiện hủy diệt tiên tiến, bao gồm các loại đạn dược đặc biệt, một cuộc tập trận đã bắt đầu hôm nay [18-5]...dành cho các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến đấu và hỗ trợ hậu cần vũ khí hạt nhân” - theo Bộ Quốc phòng Belarus.

Theo thông báo, các đơn vị quân đội Belarus được giao nhiệm vụ sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến đấu đang thực hành phối hợp tác chiến với Nga về việc vận chuyển đầu đạn hạt nhân trong cuộc tập trận.

"Các đơn vị quân đội thuộc lực lượng tên lửa và không quân đang tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận nhằm mục đích thực hành việc vận chuyển đầu đạn hạt nhân và chuẩn bị sử dụng trong tương tác với phía Nga” - Bộ Quốc phòng Belarus cho hay.

Các lực lượng Belarus tham gia cuộc tập trận về sử dụng vũ khí hạt nhân có sự phối hợp tác chiến với Nga. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Belarus lưu ý rằng cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc thực hành "kỹ năng tàng hình, di chuyển trên quãng đường dài và tính toán việc sử dụng lực lượng và năng lực".

Cuộc tập trận là một hoạt động huấn luyện quân sự theo kế hoạch nằm trong khuôn khổ các biện pháp hợp tác quốc gia giữa Nga và Belarus. Thông báo nhấn mạnh rằng cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào khác và không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh trong khu vực.

Vào năm 2023, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko đã đồng ý cho phép Nga đặt các tên lửa hạt nhân chiến thuật. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ rằng Moscow vẫn giữ quyền kiểm soát việc sử dụng những tên lửa này.

Cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân diễn ra ít ngày sau khi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang cân nhắc các kế hoạch quân sự ở cả phía nam lẫn phía bắc Belarus hoặc mở hướng tấn công Chernihiv-Kiev của Ukraine, hoặc sử dụng lãnh thổ Belarus để tấn công trực tiếp một quốc gia thành viên NATO.

“Ukraine nắm trong tay chi tiết các cuộc trao đổi giữa Nga và Belarus” - ông Zelensky nói thêm, thêm rằng ông đã chỉ thị cho các lực lượng quốc phòng và an ninh Ukraine tăng cường phòng thủ tại khu vực liên quan, đồng thời chuẩn bị kế hoạch đáp trả.

Bình luận về cáo buộc trên của ông Zelensky, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng những phát ngôn như vậy chẳng khác nào một nỗ lực kích động thêm nhằm kéo dài chiến sự và leo thang căng thẳng.

“Chúng tôi cho rằng những phát ngôn như vậy không đáng được bình luận. Belarus là đồng minh của chúng tôi, và chúng tôi có Liên minh Nhà nước với họ. Tuy nhiên, đó là một quốc gia có chủ quyền” - ông Peskov nhấn mạnh.