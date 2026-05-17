Máy bay phải chuyển hướng do hành khách...cắn tiếp viên 17/05/2026 12:44

(PLO)- Một chuyến bay của hãng hàng không Qantas, đi từ Melbourne (Úc) đến Dallas (Mỹ), đã buộc phải chuyển hướng do một hành khách cắn tiếp viên trên chuyến bay.

Cụ thể, sự việc xảy ra trên chuyến bay QF21 của hãng, ban đầu khởi hành từ TP Melbourne (Úc) lúc 14 giờ 30 chiều 15-5 (giờ địa phương), hướng đến Dallas (Mỹ). Tuy nhiên, chuyến bay đã phải chuyển hướng đến Papeete ở quần đảo Polynesia (Pháp) sau 7 giờ cất cánh, vì hành vi của hành khách trên.

Máy bay của hãng Qantas tại sân bay Sydney (Úc). Ảnh: AFP

Một phát ngôn viên của Qantas cho biết vào thời điểm vụ việc xảy ra các hành khách và phi hành đoàn khác đã đến hỗ trợ tiếp viên. Video ghi lại vụ việc cho thấy giữa hành khách và tiếp viên đã có một số tranh cãi, do hành khách này không nghe theo hướng dẫn của tiếp viên.

Khi đến Papeete, máy bay đã được các nhà chức trách hỗ trợ. Máy bay đã được tiếp nhiên liệu và chuyến bay tiếp tục hành trình đến Dallas khoảng 35 phút sau đó. Máy bay đến nơi vào sáng 16-5.

Hành khách có hành vi gây rối đã bị Qantas cấm bay, bao gồm tất cả chuyến bay của hãng Qantas và hãng Jetstar (công ty con của Qantas) trong tương lai.

“Sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi gây rối, đe dọa nào trên các chuyến bay của mình” – người phát ngôn của Qantas cho biết.