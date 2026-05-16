Bắt tạm giam người đàn ông cự cãi với tài xế xe ôm rồi lấy ô tô chạy ngược chiều đuổi theo 16/05/2026 10:16

(PLO)- Công an Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người đàn ông cự cãi với một tài xế xe ôm đang đậu xe máy trên vỉa hè gần bên hông nhà mình, rồi sau đó lái ô tô chạy ngược chiều để đuổi theo người này.

Ngày 16-5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Quang Lộc (52 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lộc. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ 30 ngày 26-4, ông Lộc điều khiển ô tô từ đường Nguyễn Thị Định về nhà riêng tại đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất.

Khi đến khu vực gần nhà, ông Lộc nhìn thấy ông K (63 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột), hành nghề chạy xe ôm, đang đậu xe máy trên vỉa hè gần bên hông nhà mình.

Lúc này, ông Lộc dừng xe, liên tục bấm còi và lớn tiếng hỏi ông K vì sao đậu xe trên vỉa hè nhà mình. Do ông K không trả lời mà lên xe máy rời đi nên ông Lộc điều khiển ô tô đuổi theo. Quá trình này, ông Lộc đã điều khiển ô tô chạy ngược chiều một đoạn dài trên đường 10/3.

Khi gặp ông K tại trước siêu thị Go, phường Thành Nhất, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Lộc rút chìa khóa xe máy của ông K rồi điều khiển ô tô chạy một vòng, quanh khu vực ngã tư trước siêu thị Go và rời đi.

Toàn bộ vụ việc trên được người dân quay lại video, đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận.