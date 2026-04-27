Tài xế ô tô dọa tông người từng múa võ, đòi đánh CSGT 27/04/2026 09:12

(PLO)- Công an làm việc với tài xế ô tô chạy ngược chiều, đuổi theo, gây sự với tài xế xe ôm công nghệ ở Đắk Lắk.

Ngày 27-4, thông tin từ Công an phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang triệu tập tài xế ô tô đi ngược chiều, gây sự với tài xế xe ôm công nghệ để làm việc.

Ô tô chạy ngược chiều, đuổi theo tài xế xe ôm công nghệ. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều trên đường tránh tây đoạn qua phường Thành Nhất.

Theo nội dung clip, người này lái ô tô đi ngược chiều nhằm đuổi theo một tài xế xe ôm công nghệ. Khi xuống xe, tài xế ô tô lớn tiếng chửi bới, rút chìa khóa xe máy của tài xế xe ôm công nghệ, khiến hai bên xảy ra cãi nhau.

Sau đó, tài xế ô tô nổ máy, quay xe hướng về phía tài xế công nghệ như để đe dọa. Lúc này, tài xế xe ôm công nghệ phải chạy sâu vào trong vỉa hè để tránh.

Bước đầu, Công an phường Thành Nhất xác định người lái xe Jeep là ông HQL (52 tuổi, ngụ phường Thành Nhất).

Ông L đang là bị can trong một vụ án cố ý gây thương tích, được cho tại ngoại trong quá trình điều tra.

Theo người nhà tài xế xe ôm công nghệ, nạn nhân từng tham gia làm chứng tại tòa trong một vụ việc liên quan đến ông L. Sau đó, giữa hai bên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, ông L bị cho là có hành vi đe dọa, gây sự đối với nhân chứng.

Theo tìm hiểu của PLO, năm 2021 trên đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, ông L lái ô tô và xảy ra va chạm với một xe máy.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt để xử lý. Tuy nhiên, ông L có biểu hiện say xỉn, không chấp hành đo nồng độ cồn. Hơn thế, ông này còn múa võ, thách đánh nhau với một chiến sĩ Cảnh sát giao thông và bị lập biên bản xử lý.