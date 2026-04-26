Cảnh sát mở đường đưa 2 nữ sinh bị thương đi cấp cứu 26/04/2026 12:20

(PLO)- Cảnh sát giao thông ở Đắk Lắk đã mở đường, hỗ trợ ô tô đưa hai nữ sinh bị thương đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 26-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết tối qua tổ tuần tra, kiểm soát của đơn vị tại địa bàn Krông Pắc đã kịp thời giúp hai nữ sinh đến cơ sở y tế cấp cứu.

CSGT mở đường giúp người dân đưa hai nữ sinh đi cấp cứu. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 25-4, Tổ CSGT địa bàn Krông Pắc đang tuần tra kiểm soát trên đường liên xã thuộc địa phận thôn 16, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk, thì tài xế ô tô 47A-653.16 tiến đến, nhờ hỗ trợ.

Theo trình bày của tài xế, trên xe chở hai nữ sinh bị thương do té xe, chảy nhiều máu.

Clip CSGT mở đường đưa hai nữ sinh đi cấp cứu.

Ngay sau đó, hai cán bộ CSGT tại tổ công tác đã sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở tín hiệu ưu tiên dẫn đường để ô tô kịp thời đưa hai nữ sinh bị thương đến Trung tâm Y tế Ea Kar.

Sau khi hai nữ sinh được cấp cứu, tổ công tác liền quay về làm nhiệm vụ. Người nhà các nữ sinh đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, bày tỏ cảm kích trước hành động nhân văn của lực lượng CSGT.

Được biết, hai nữ sinh liên quan vụ việc là Nguyễn Võ Cẩm Ly (18 tuổi) và em gái là Nguyễn Võ Thảo My (16 tuổi, cùng ngụ xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào đêm 23-4, Tổ CSGT địa bàn Krông Pắc cũng kịp thời mở đường, đưa một bệnh nhân bị đau ruột thừa kịp thời đến bệnh viện.