Thu giữ kho hàng giả thương hiệu Hermes, Gucci, Dior trị giá nhiều tỉ đồng 06/06/2026 15:56

(PLO)- Công an TP Cần Thơ phát hiện hơn 4.000 sản phẩm giả thương hiệu Hermes, Gucci, LV, Dior… tại hai cơ sở, tổng giá trị ước tính nhiều tỉ đồng.

Ngày 6-6, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa kiểm tra, phát hiện hai địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn trên địa bàn.

Theo công an, thực hiện cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP, lực lượng chức năng đã tổng rà soát trên địa bàn. Qua đó, chiều 5-6 phát hiện hai cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Tại cửa hàng T.D Luxury do H.P.D (33 tuổi) làm chủ hộ kinh doanh, lực lượng chức năng ghi nhận có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu như Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…

Đại tá Nguyễn Thanh Bình (áo sơ mi trắng), Phó Giám đốc Công an thành phố, trực tiếp chỉ đạo kiểm tra hiện trường

Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Chi Cục quản lý thị trường TP Cần Thơ kiểm đếm, niêm phong số lượng lớn dép giả thương hiệu nổi tiếng tại cửa hàng T.D Luxury

Hơn 4.000 sản phẩm giả thương hiệu Hermes, Gucci, LV, Dior… được lực lượng chức năng phát hiện

Qua kiểm tra, công an tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất như máy sấy keo, máy ép hơi, máy dập quai, máy may, máy mài… và các tài liệu liên quan.

Làm việc ban đầu, H.T.D khai nhận bắt đầu sản xuất, buôn bán dép giả từ tháng 3-2025 đến nay. Người này đứng tên chủ hộ kinh doanh, trực tiếp điều hành từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, đồng thời phân công người thân tham gia từng công đoạn nhằm che giấu hoạt động.

Để tiêu thụ sản phẩm, D. sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, TikTok, Facebook để quảng cáo. Giá bán từ 600.000 đồng đến khoảng 2,2 triệu đồng mỗi đôi. Tổng giá trị hàng hóa, nguyên liệu và máy móc bị tạm giữ ước tính khoảng 2 tỉ đồng, riêng số dép thành phẩm khoảng 1,8 tỉ đồng theo giá bán.

Cùng thời điểm, tại cửa hàng T.H Luxury do H.T.H (24 tuổi) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 3.000 sản phẩm thời trang gồm áo, quần, túi, mũ giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số quần áo “giả” thương hiệu nổi tiếng tại cửa hàng T.H Luxury

Một số máy móc, nguyên vật liệu dùng để sản xuất dép “giả” thương hiệu

Một số sản phẩm dép “giả” thương hiệu nổi tiếng tại cửa hàng T.H Luxury

Tổng giá trị số hàng hóa theo giá niêm yết khoảng 1,9 tỉ đồng. H.T.H khai nhận mua hàng trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, sau đó sử dụng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để rao bán kiếm lời.

Công an TP Cần Thơ cho biết việc xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.