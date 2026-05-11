Cần Thơ: Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất, buôn bán nước hoa giả 11/05/2026 15:44

(PLO)- Công an TP Cần Thơ khởi tố 2 bị can liên quan đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, tiêu thụ qua mạng xã hội.

Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hải (53 tuổi) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy (41 tuổi) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, ngày 6-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An và Đội Quản lý thị trường số 4 khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, phát hiện đây là nơi sản xuất, buôn bán nước hoa giả do Hải và Thủy thực hiện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Cặp vợ chồng sản xuất, buôn bán nước hoa giả bị Công an TP Cần Thơ khởi tố.

Số lượng lớn các tang vật công an thu giữ tại các điểm kiểm tra.

Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng.

Hơn 130 lít nước hoa giả đã pha chế được phát hiện.

Tại cơ quan công an, Hải và Thủy khai nhận đã thành lập Công ty TNHH HALOVA từ năm 2018 do Hải làm giám đốc, đăng ký sản xuất một số dòng nước hoa có công bố sản phẩm. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, hai người tổ chức sản xuất thêm nước hoa giả để bán ra thị trường.

Theo đó, các đối tượng đặt mua vỏ chai, bao bì, nhãn hiệu và hóa chất tinh mùi tại chợ Kim Biên và trên mạng xã hội, sau đó mang về nơi ở để trực tiếp sản xuất, đóng gói.

Đến ngày 15-11-2025, Hải và Thủy vận chuyển toàn bộ tang vật về 3 địa điểm tại xã Thạnh An nhằm tiếp tục sản xuất và tiêu thụ nước hoa giả.

Theo điều tra, từ thời điểm này đến khi bị phát hiện, các đối tượng còn thay đổi bao bì, nhãn hiệu hoặc bơm thêm nước hoa vào sản phẩm để hoàn thiện, sau đó bán cho khách hàng qua mạng xã hội với giá từ 55.000 đồng đến 220.000 đồng. Các đối tượng giao hàng cho khách bằng hình thức chuyển phát nhanh.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.