Cần Thơ: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán nước hoa giả 09/01/2026 13:02

(PLO)- Dưới vỏ bọc công ty kinh doanh sản xuất nước hoa, cặp vợ chồng ở Cần Thơ đã tổ chức sản xuất số lượng lớn nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng rồi đem bán ra thị trường

Ngày 9-1, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán nước hoa giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ số lượng lớn tang vật.

Trước đó, vào ngày 6-1, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An và Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, TP Cần Thơ.

Lực lượng công an kiểm đếm các tang vật dùng sản xuất nước hoa giả. Ảnh: CA

Các địa điểm trên được xác định là nơi sản xuất, buôn bán nước hoa giả do LVH (53 tuổi) và vợ là VTT (41 tuổi) thực hiện. Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp có mặt chỉ đạo.

Hơn 130 lít nước hoa giả đã pha chế được phát hiện. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: CA

Qua khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như ALLURE, ACQUA DI GIÒ, COCO CHANEL, DIOR, LELABO…; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế; 646 kg vỏ hộp; hơn 12.400 vỏ chai; hơn 18.000 nhãn hiệu các loại cùng 4 máy móc chuyên dụng phục vụ sản xuất nước hoa.

Số lượng lớn các tang vật công an thu giữ tại các điểm kiểm tra. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan công an, LVH và VTT khai nhận nhằm che giấu hành vi sản xuất nước hoa giả, năm 2018, H thành lập Công ty TNHH HALOVA, đăng ký ngành nghề sản xuất nước hoa. Từ năm 2020, hai người tổ chức sản xuất nước hoa giả song song với hoạt động của công ty để bán ra thị trường, thu lợi bất chính.

Nguyên liệu, vỏ chai, nhãn mác và hóa chất tạo mùi được đặt mua tại chợ Kim Biên (TP.HCM) và qua mạng xã hội, sau đó đưa về nhà thuê tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) để sản xuất. Để tránh bị phát hiện, toàn bộ tang vật được vận chuyển về cất giấu tại 3 địa điểm là nhà của H. và người thân tại xã Thạnh An, TP Cần Thơ.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp có mặt và chỉ đạo khám xét. Ảnh: CA

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp lấy lời khai. Ảnh: CA

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.