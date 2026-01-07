Công an TP Cần Thơ thông báo kết quả giám định vụ án đất đai Khu đô thị mới An Bình

Liên quan vụ án Vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Dự án Khu đô thị mới An Bình (phường An Bình), Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có thông báo kết quả giám định.
Theo thông báo, căn cứ Kết luận giám định số 17/KLGĐ ngày 26-12-2025 của Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tại thời điểm trước khi ban hành thông báo thu hồi đất (tháng 7-2017), hồ sơ dự án chỉ thể hiện 3,56 ha đất trồng lúa. Trên cơ sở này, việc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 9-12-2016 là đúng quy định pháp luật về đất đai.
Theo đó, tại thời điểm đó, Dự án Khu đô thị mới An Bình không thuộc trường hợp phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Dự án thuộc trường hợp phải có nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trước khi quyết định thu hồi đất giao cho chủ đầu tư.
Tuy nhiên, sau khi đo đạc, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường và trước khi giao đất, cơ quan chức năng mới phát hiện diện tích đất trồng lúa phải thu hồi là 11,22 ha (trên 10 ha). Số liệu này theo các văn bản của UBND quận Ninh Kiều và hồ sơ do chủ đầu tư lập. Hơn nữa, trong quá trình lấy lời khai, một số hộ dân cho biết tại thời điểm thu hồi, một phần diện tích đất đã không còn là đất trồng lúa do người dân tự ý chuyển sang trồng cây lâu năm hoặc mục đích khác. Do đó, diện tích đất lúa thực tế tại thời điểm thu hồi chưa được xác định cụ thể.
Đối với diện tích trên hồ sơ là đất trồng lúa nhưng hiện trạng không còn là đất lúa do bị chuyển mục đích trước ngày 1-7-2014, kết luận giám định nêu rõ không thuộc trường hợp phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các trường hợp này xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
Liên quan nội dung dự án có thuộc diện phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không, tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10-9-2015, UBND TP Cần Thơ đã chấp thuận Công ty CP Đầu tư xây dựng Hồng Phát là nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc đấu thầu dự án có sử dụng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 30/2015/NĐ-CP và thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý đất đai.
Dự án Khu đô thị mới An Bình, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hồng Phát làm chủ đầu tư, có quy mô 17,8 ha, tổng vốn hơn 165 tỉ đồng.
Theo kết luận thanh tra của Thanh tra TP Cần Thơ, trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai. Đáng chú ý, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vượt trên 10 ha nhưng không trình Thủ tướng Chính phủ cho phép là trái quy định Luật Đất đai.
Cụ thể, năm 2016, UBND quận Ninh Kiều báo cáo diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích chỉ 3,56 ha. Tuy nhiên, đến năm 2017, qua rà soát lại, diện tích đất trồng lúa thực tế của dự án được xác định lên đến 15,9 ha. Việc chênh lệch lớn về số liệu nhưng không có tài liệu chứng minh, không được làm rõ nguồn gốc, đã dẫn đến việc tham mưu, phê duyệt chủ trương đầu tư không đúng trình tự.
Mặc dù đã phát hiện diện tích đất lúa vượt thẩm quyền, Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở TN&MT) vẫn không tham mưu UBND TP xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ mà tiếp tục thực hiện các thủ tục thu hồi, giao và cho thuê đất cho chủ đầu tư. Thanh tra kết luận đây là vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Ngoài ra, Thanh tra TP Cần Thơ còn chỉ ra việc Sở Xây dựng tham mưu UBND TP chỉ định Công ty Hồng Phát làm chủ đầu tư dự án không thông qua đấu thầu, trái quy định Luật Nhà ở 2014. Dự án cũng chưa đáp ứng đủ tiêu chí khu đô thị do chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Đất đai và Luật Xây dựng.
Công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án cũng bị phát hiện nhiều sai sót. Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 không cập nhật theo quy hoạch chung; cho phép chuyển nhượng 135 lô nền không đúng quy định; thu hồi đất, bồi thường, tái định cư không đúng trình tự pháp luật.
Trước những sai phạm trên, Thanh tra TP Cần Thơ đã kiến nghị chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan chức năng đồng thời yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan tại Sở TN&MT, Sở Xây dựng, UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị trực thuộc.
Qua xác minh, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý đất đai.