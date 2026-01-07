Công an TP Cần Thơ thông báo kết quả giám định vụ án đất đai Khu đô thị mới An Bình 07/01/2026 10:30

(PLO)- Công an TP Cần Thơ thông báo kết quả giám định xác định Dự án Khu đô thị mới An Bình không thuộc trường hợp phải trình Thủ tướng Chính phủ về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Liên quan vụ án Vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Dự án Khu đô thị mới An Bình (phường An Bình), Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có thông báo kết quả giám định.

Theo thông báo, căn cứ Kết luận giám định số 17/KLGĐ ngày 26-12-2025 của Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tại thời điểm trước khi ban hành thông báo thu hồi đất (tháng 7-2017), hồ sơ dự án chỉ thể hiện 3,56 ha đất trồng lúa. Trên cơ sở này, việc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 9-12-2016 là đúng quy định pháp luật về đất đai.

Khu đô thị mới An Bình, TP Cần Thơ

Theo đó, tại thời điểm đó, Dự án Khu đô thị mới An Bình không thuộc trường hợp phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Dự án thuộc trường hợp phải có nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trước khi quyết định thu hồi đất giao cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi đo đạc, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường và trước khi giao đất, cơ quan chức năng mới phát hiện diện tích đất trồng lúa phải thu hồi là 11,22 ha (trên 10 ha). Số liệu này theo các văn bản của UBND quận Ninh Kiều và hồ sơ do chủ đầu tư lập. Hơn nữa, trong quá trình lấy lời khai, một số hộ dân cho biết tại thời điểm thu hồi, một phần diện tích đất đã không còn là đất trồng lúa do người dân tự ý chuyển sang trồng cây lâu năm hoặc mục đích khác. Do đó, diện tích đất lúa thực tế tại thời điểm thu hồi chưa được xác định cụ thể.

Đối với diện tích trên hồ sơ là đất trồng lúa nhưng hiện trạng không còn là đất lúa do bị chuyển mục đích trước ngày 1-7-2014, kết luận giám định nêu rõ không thuộc trường hợp phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các trường hợp này xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Liên quan nội dung dự án có thuộc diện phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không, tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10-9-2015, UBND TP Cần Thơ đã chấp thuận Công ty CP Đầu tư xây dựng Hồng Phát là nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc đấu thầu dự án có sử dụng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 30/2015/NĐ-CP và thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý đất đai.