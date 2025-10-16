Công an Cần Thơ khởi tố vụ án tại Dự án Khu đô thị mới An Bình để điều tra 16/10/2025 15:08

(PLO)- Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án vi phạm quản lý đất đai tại Dự án Khu đô thị mới An Bình sau khi thanh tra phát hiện nhiều sai phạm đất đai ở dự án này.

Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” liên quan đến sai phạm đất đai dự án Khu đô thị mới An Bình, quận Ninh Kiều.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập hồ sơ, tài liệu và tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định pháp luật.

Chuyển trên 10ha nhưng không trình Thủ tướng

Trước đó, Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai dự án, đồng thời kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an do phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

Dự án Khu đô thị mới An Bình do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hồng Phát làm chủ đầu tư, có quy mô 17,8 ha, tổng vốn hơn 165 tỉ đồng, được UBND TP Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 10-9-2015.

Theo kế hoạch, dự án thực hiện trong 5 năm (2016-2020) nhằm hình thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ, tạo quỹ nhà ở mới và phát triển hạ tầng cho khu vực An Bình.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy quá trình triển khai có nhiều sai phạm nghiêm trọng, trong đó đáng chú ý là việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha nhưng không trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đất đai.

Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án sai phạm đất đai tại Dự án Khu đô thị mới An Bình. Ảnh: HD

Cụ thể, Phòng TN&MT quận Ninh Kiều từng có văn bản báo cáo diện tích đất trồng lúa cần chuyển đổi chỉ 3,56 ha. Nhưng đến năm 2017, khi Sở TN&MT rà soát lại, UBND quận Ninh Kiều báo cáo diện tích thực tế là 15,9 ha. Sự chênh lệch này cho thấy quá trình tham mưu thiếu minh bạch, không có tài liệu chứng minh, dẫn đến vi phạm quy trình trình duyệt.

Dù đã có báo cáo điều chỉnh, Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN&MT) vẫn không tham mưu cho UBND TP xin ý kiến Thủ tướng, mà tiếp tục thực hiện việc giao, cho thuê đất cho nhà đầu tư. Thanh tra kết luận đây là vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Thanh tra cũng chỉ ra Sở Xây dựng tham mưu UBND TP Cần Thơ chỉ định Công ty Hồng Phát làm chủ đầu tư dự án, trái với quy định của Luật Nhà ở 2014. Dự án chưa đáp ứng đủ tiêu chí khu đô thị theo quy chuẩn xây dựng do chưa thực hiện đồng bộ các quy định của Luật Đất đai và Luật Xây dựng.

Bồi thường, tái định cư sai quy trình

Trong công tác quy hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều cũng có sai sót khi duyệt đồ án tỷ lệ 1/500 không cập nhật điều chỉnh từ quy hoạch chung của thành phố. Đặc biệt, việc chuyển quyền sử dụng 135 lô nền mặt tiền các tuyến đường A5 và 23 được xác định là không đúng quy định, vì thuộc khu vực không được phép phân lô, bán nền.

Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng bị phát hiện nhiều sai sót. Hội đồng bồi thường quận Ninh Kiều tính toán chưa đúng phương án, chưa ban hành kế hoạch thu hồi đất theo đúng trình tự pháp luật.

Trước các sai phạm này, Thanh tra TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ sang Công an TP để điều tra theo thẩm quyền, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan tại Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND quận Ninh Kiều và các phòng ban trực thuộc. Riêng Công ty Hồng Phát được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết và bàn giao nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng