TP Cần Thơ: Đã kiểm điểm người liên quan các sai phạm về đất đai 14/08/2025 17:53

(PLO)- UBND TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể UBND TP, các thành viên UBND TP qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành... liên quan sai phạm được chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 138 của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 14-8, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ có văn bản trả lời các câu hỏi của Báo Pháp luật TP.HCM trong buổi họp các cơ quan báo, đài quý II-2025.

Theo đó, đối với tiến độ thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai 2015-2022, đến nay UBND TP đã chủ động chấn chỉnh nhiều tồn tại, hạn chế, xem xét xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan.

UBND TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm được chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 138 của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, về xử lý về kinh tế, đến nay, TP Cần Thơ đã thu hồi toàn bộ số tiền miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản không đúng quy định cho một dự án với số tiền 2,2 tỉ đồng. Thu hồi hơn 48 tỉ đồng từ các khoản nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; đồng thời đang tiếp tục đôn đốc thu hồi số tiền còn lại.

Đối với số tiền hơn 123,5 tỉ đồng tiền phải nộp từ các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đối với diện tích cho thuê lại đất theo hình thức nộp tiền một lần, TP Cần Thơ đã thu được hơn 41 tỉ đồng và đang tiếp tục các biện pháp thu hồi.

TP Cần Thơ cũng đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, thu hồi, giảm trừ quyết toán tài chính, khắc phục các sai sót về khối lượng, định mức và đơn giá tại một số dự án do UBND quận Ninh Kiều và UBND huyện Thới Lai làm chủ đầu tư.

“UBND TP đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc đối với tập thể UBND TP, các thành viên UBND TP qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp nhà nước có liên quan. Kết quả kiểm điểm đã được báo cáo đầy đủ về Thanh tra Chính phủ. Các địa phương, đơn vị cũng đã hoàn thành tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý theo thẩm quyền” - Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ thông tin về xử lý hành chính theo kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đối với kiến nghị về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai, TP Cần Thơ đã hoàn thành việc rà soát đơn giá thuê đất tại dự án đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Viễn thông huyện Vĩnh Thạnh và dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tổ trực điện tại thị trấn Phong Điền.

Cạnh đó, đã hoàn thành việc kiểm tra tình hình cho thuê lại đất và thu tiền thuê đất của các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại bốn khu công nghiệp và điều chỉnh hình thức thu tiền thuê đất theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP đã giao Tổ công tác rà soát toàn bộ các dự án đầu tư có sử dụng đất để khắc phục triệt để các trường hợp không thông qua đấu thầu, đảm bảo không thất thoát ngân sách.

Đối với 2.051 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 23 tổ chức kinh tế, để thực hiện 26 dự án, với thời hạn sử dụng đất lâu dài, vi phạm Luật Đất đai, đến nay TP Cần Thơ đã rà soát 21/26 dự án. Đồng thời, TP cũng đang khẩn trương rà soát các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ theo quy định.