Lâm Đồng chỉ đạo khẩn khi Ban QLDA thông báo sẽ dừng thu gom rác từ 1-1 01/01/2026 18:07

(PLO)- Trong ngày cuối năm 2025, Ban QLDA ở tỉnh Lâm Đồng có văn bản sẽ dừng thu gom rác từ 0 giờ ngày 1-1-2026 do không được cấp kinh phí.

Ngày 1-1, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong chiều 31-12-2025, UBND tỉnh đã có công văn gửi các đơn vị, địa phương liên quan để giải quyết vấn đề các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) khu vực thông báo sẽ dừng quét, thu gom rác bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-1-2026.

Công nhân đang thu gom rác tại công viên phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

BQLDA thông báo dừng thu gom rác

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao các Ban QLDA số 1, 2, 3 chỉ đạo các BQLDA khu vực phối hợp với UBND cấp xã tiếp tục thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến hết quý I-2026.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn được thu gom, vận chuyển, xử lý hàng ngày, không để gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, ngày 30-12-2025, Ban QLDA khu vực Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi UBND xã Đức Trọng thông báo không thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn xã từ ngày 1-1-2026.

Theo đó kể từ đầu năm 2026, Ban QLDA khu vực Đức Trọng không thực hiện chức năng các lĩnh vực dịch vụ công ích và cũng không được giao chức năng, nhiệm vụ và dự toán để thực hiện các lĩnh vực dịch vụ công ích như: Quản lý các công trình giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và vệ sinh môi trường,…..

“UBND tỉnh Lâm Đồng đã phân bổ dự toán kinh phí thực hiện các dịch vụ công ích năm 2026 cho UBND các xã để tổ chức quản lý, thực hiện. Do đó, Ban QLDA khu vực Đức Trọng không có cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ và kinh phí để tiếp tục triển khai thực hiện các lĩnh vực công ích trên địa bàn xã kể từ ngày 1-1-2026”, văn bản của Ban QLDA khu vực Đức Trọng cho biết.

Ban QLDA khu vực Đức Trọng đề nghị xã thông báo trên phương tiện thông tin truyền thông đến trưởng thôn, nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn được biết việc quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác…sẽ dừng từ 0 giờ ngày 1-1-2026.

Vì sao dừng thu gom rác?

Về vấn đề trên, ngày 25-12-2025, Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cũng có báo cáo, kiến nghị về tình hình triển khai các nhiệm vụ công ích trên địa bàn các xã, phường khu vực tỉnh Lâm Đồng cũ do các Ban QLDA khu vực trực thuộc đơn vị thực hiện.

Theo đó, các Ban QLDA khu vực đang thực hiện 2 chức năng chính gồm: Làm chủ đầu tư một số dự án, quản lý dự án; quản lý, khai thác công trình công cộng và dịch vụ công ích như thu gom, xử lý rác; quản lý, khai thác công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; chiếu sáng công cộng và chăm sóc cây xanh…

Công nhân thu gom rác trong đêm giao thừa.

Về nhân sự hiện 10 Ban QLDA khu vực có 822 viên chức và người lao động, trong đó có 499 nhân sự đang thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích.

Trước ngày 1-7-2025 các Ban QLDA trực thuộc UBND cấp huyện được giao dự toán để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công ích; sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Ban QLDA số 1 đã giao dự toán thực hiện nhiệm vụ cho các Ban QLDA khu vực.

Hiện nay một số xã, phường đã bắt đầu thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực có chức năng trùng lắp và hoạt động cùng địa bàn với các Ban QLDA khu vực…

Như vậy, kể từ ngày 1-1-2026, các Ban QLDA khu vực trực thuộc Ban QLDA số 1 không được cấp có thẩm quyền giao dự toán kinh phí và nhiệm vụ thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong đảm bảo việc làm, thu nhập và giải quyết tiền lương, chính sách cho 499 người lao động trong thời gian tới.

Đồng thời, kể từ năm 2026, chính quyền cấp xã phải triển khai các thủ tục để thực hiện nhiệm vụ công ích trên địa bàn. Tuy nhiên đến nay cấp xã vẫn chưa thực hiện dẫn đến nhiều khả năng các dịch vụ công ích bị gián đoạn, đặc biệt là các dịch vụ quan trọng và thiết yếu như chiếu sáng công cộng, vệ sinh môi trường...

Ban QLDA số 1 kiến nghị tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ công ích theo hướng: Các Ban QLDA khu vực chuyển giao nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, thiết bị, công việc...đối với nhiệm vụ dịch vụ công ích về cho các xã, phường tổ chức thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, hướng dẫn địa phương, các đơn vị liên quan thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo đúng quy định.

Đối với kinh phí thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giao Sở Tài chính hướng dẫn Ban QLDA khu vực và UBND cấp xã thực hiện theo đúng quy định pháp luật.