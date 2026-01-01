Lâm Đồng: Đón chào du khách từ linh vật 'rồng thanh long' siêu dễ thương 01/01/2026 10:58

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đón chào những du khách đầu tiên xông đất ngày đầu năm với khăn choàng và bé "rồng thanh long" siêu đáng yêu.

Sáng 1-1-2026, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện Sở VHTT&DL, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)… đã long trọng đón những du khách đầu tiên đặt chân đến Lâm Đồng trong năm 2026 tại sân bay Liên Khương.

Không khí tại sân bay Liên Khương sáng đầu năm mới.

Khi những tia nắng đầu tiên của năm mới khẽ chạm vào đỉnh Langbiang hùng vĩ, không khí tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã bừng lên nhịp sống rộn ràng trong tiếng trống giòn giã của các đội lân sư rồng thi nhau biểu diễn.

Nhiều du khách đã vô cùng thích thú và ngạc nhiên khi vừa đẩy hành lý ra cổng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đến choàng khăn chào mừng. 10 du khách đặc biệt xông đất Lâm Đồng đầu tiên là những vị khách đều đi trên chuyến bay mang ký hiệu VN – 6172 liên danh VNA và Pacific Airlines.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng choàng khăn cho những du khách đầu tiên xông đất.

Ngoài khăn choàng, đặc sản địa phương, quà tặng đầu năm 2026 có sự xuất hiện của bé “rồng thanh long” khiến các du khách may mắn vô cùng thích thú và liên tục săm soi bởi sự đáng yêu, ngộ nghĩnh của linh vật này.

Bé “rồng thanh long’ xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 9-2024 tại Giải Billiards carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới (World Championship) lần thứ 76 tại Phan Thiết xuất phát từ ý tưởng của Báo Pháp Luật TP.HCM và thông qua DKRA Group (Tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA) tài trợ và sản xuất.

Du khách thích thú với bé "rồng thanh long" trên tay.

Linh vật này đã khiến nhiều vận động viên quốc tế và các Liên đoàn Billiards thế giới, châu Á, châu Âu yêu thích. Sau đó ngành du lịch Bình Thuận lấy linh vật này làm biểu trưng và đến nay là Lâm Đồng với hy vọng tạo hình ảnh dễ thương, vui tươi, tăng cường quảng bá, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Lâm Đồng thân thiện, mến khách, góp phần đảm bảo thực hiện chỉ tiêu năm 2026 đón hơn 25 triệu lượt khách.

Ngoài 10 du khách đặc biệt, tổ lái và tổ tiếp viên của chuyến bay VN – 6172 cũng được tặng quà gồm khăn choàng, đặc sản địa phương và bé “rồng thanh long”.

Nhiều du khách thích thú và ngạc nhiên khi được long trọng đón chào.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2025 hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, tổng lượt khách phục vụ đạt 20,768 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ, vượt 115% kế hoạch; trong đó có 1,287 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 40%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 56.800 tỉ đồng, khẳng định vai trò là ngành kinh tế động lực quan trọng của tỉnh.

Các du khách đầu tiên xông đất.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đang phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 124 triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước tăng tối thiểu 10% so với năm 2025… đặc biệt là đón, phục vụ trên 25 triệu lượt khách du lịch.

Sự đón tiếp nồng hậu này không chỉ là một nghi thức xã giao, mà còn là lời khẳng định cho một năm 2025 đại thắng của ngành du lịch để Lâm Đồng tự tin bước vào năm 2026 với những vận hội mới.