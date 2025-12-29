Đâu sẽ là 'tọa độ vàng' đặt Trung tâm hành chính mới tỉnh Lâm Đồng? 29/12/2025 11:54

(PLO)- Trung tâm hành chính mới phải khớp nối với các phương án để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 29-12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo dự kiến, chiều 30-12, ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ có cuộc họp quan trọng về việc liên quan đến trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí đặt trung tâm phải nhiều tiềm năng, dư địa, kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện việc tham mưu, đề xuất Trung tâm hành chính – chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Như PLO đã đưa, ngày 14-11-2025, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản gởi Sở Xây dựng về việc tham mưu, đề xuất nội dung liên quan đến trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 11-10-2025 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23-10-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa 1) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; liên quan đến nội dung về trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch tỉnh lưu ý vị trí phải có nhiều tiềm năng, dư địa, tạo động lực mới để phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, du lịch, khu công nghệ cao, mở rộng không gian đô thị; có hệ thống giao thông thuận lợi kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11-2025.

Sau khi có chỉ đạo này, dư luận ở Lâm Đồng rất quan tâm và mong muốn có thông tin sớm về trung tâm trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Tuy nhiên sau đó, ngày 4-12, Sở Xây dựng đã có văn bản xin gia hạn thực hiện.

Theo Sở Xây dựng, việc tham mưu trung tâm hành chính - chính trị mới là một nội dung đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa đối với tỉnh Lâm Đồng mới sau khi sắp xếp hợp nhất 3 tỉnh cũ: Bình Thuận - Lâm Đồng - Đắk Nông; phải hết sức thận trọng và cần nhiều thời gian để rà soát, khảo sát, tổng hợp nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy hoạch, các tiềm năng đầu tư, xây dựng của từng khu vực cụ thể, từ đó lựa chọn, đề xuất phương án thuyết phục, tối ưu và hiệu quả nhất.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian tham mưu trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh trong tháng 12-2025. Đặc biệt, cho phép Sở Xây dựng lựa chọn đơn vị tư vấn để triển khai đề xuất, đảm bảo khách quan và hiệu quả.

Được biết, trong cuộc họp mới đây về Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Nguyễn Hồng Hải đã đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến Trung tâm hành chính – chính trị mới của tỉnh trong tháng 1-2026; bảo đảm khớp nối với các phương án về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.