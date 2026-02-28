Bộ Công an triển khai cấp độ cao nhất bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XVI 28/02/2026 06:30

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng yêu cầu toàn lực lượng triển khai ở cấp độ cao nhất, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, phục vụ thành công ngày hội của toàn dân.

Chiều 27-2-2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc rà soát, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án, phân công cụ thể cho từng đơn vị và Công an cấp xã.

Lực lượng Công an cũng phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo kết quả công tác trọng tâm bảo đảm ANTT cuộc bầu cử

Bộ Công an đã chủ động nắm tình hình, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ tiềm ẩn, không để bị động, bất ngờ. Công tác rà soát nhân sự ứng cử, bảo đảm an ninh mạng và thông tin truyền thông được triển khai quyết liệt. Toàn ngành cũng thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công tội phạm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Về ứng dụng công nghệ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu quy định khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID để lập danh sách, in thẻ cử tri.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh bầu cử Quốc hội khóa XVI là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Công tác bảo đảm ANTT góp phần tiếp thêm động lực cho công cuộc xây dựng Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị tiếp tục rà soát kế hoạch, không được chủ quan, lơ là. Toàn lực lượng phải triển khai cấp độ cao nhất, không để xảy ra sơ suất nhỏ nhất. Thứ trưởng lưu ý cần tạo điều kiện thuận lợi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng kết luận Hội nghị

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng yêu cầu tập trung trấn áp tội phạm, kiểm soát chặt an ninh mạng, quản lý xuất nhập cảnh và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong bầu cử. Cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm điều lệnh, có thái độ chuẩn mực, hỗ trợ tối đa cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.