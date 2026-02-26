Kết luận của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND 26/02/2026 14:59

(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, quán triệt việc bảo đảm chất lượng và tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 03 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46/2025 của Bộ Chính trị. Nội dung về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 46.

Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ gắn với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ.

Đồng thời, bảo đảm tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số theo đúng quy định. Có tỉ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, tái cử, trẻ tuổi, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân, doanh nhân và các hiệp hội, nghiệp đoàn.

Sáng 26-2, tại TP.HCM đã tổ chức bầu cử sớm ở bốn khu vực của các phường Phước Thắng, Tam Thắng và Long Sơn. Trong ảnh: Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn, TP.HCM. Ảnh: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Các đơn vị cần quán triệt việc bảo đảm chất lượng đại biểu và tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách.

Dự kiến có 145 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và 55 đại biểu hoạt động chuyên chuyên trách tại địa phương. Các cấp ủy cần quan tâm, hỗ trợ tối đa cho ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về ứng cử tại địa phương.

Chỉ thị nêu rõ, trong số 217 người ứng cử do Trung ương giới thiệu, có nhiều ứng cử viên trẻ từ các cơ quan Quốc hội, ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể được giới thiệu lần đầu. Việc này giúp ứng cử viên xây dựng chương trình hành động thực chất, bám sát cơ sở, cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, phong tục, dân cư nơi ứng cử.

Từ đó góp phần đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của cử tri, thực hiện tốt vận động tranh cử. Các đơn vị cần có hình thức tuyên truyền phù hợp để cử tri nắm bắt thông tin, năng lực của ứng cử viên. Sắp xếp, phân bổ ứng cử viên về các đơn vị bầu cử hài hoà, hợp lý, tạo niềm tin và sự ủng hộ cao của cử tri.

Cũng theo Kết luận, các cấp ủy cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa cuộc bầu cử, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa. Các địa phương cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền ứng cử, bầu cử theo pháp luật.

Cạnh đó, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Khi Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu, phải kịp thời cung cấp thông tin chính xác, đúng tiến độ, không để chậm trễ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.