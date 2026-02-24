Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI bước vào 'kỳ sát hạch' quan trọng 24/02/2026 13:58

(PLO)- Mỗi ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp có thể coi việc vận động bầu cử là một kỳ sát hạch để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, thiết lập mối liên hệ mật thiết với cử tri...

Sáng 24-2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MTTQ MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết qua ba vòng hiệp thương dân chủ, minh bạch, chặt chẽ, ngày 14-2, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết 151 công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI theo từng đơn vị trong cả nước. Tại mỗi tỉnh, thành phố, Ủy ban bầu cử cũng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, khối MTTQ Việt Nam ở Trung ương có 25 người và khối địa phương có bảy người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Có hai Phó Bí thư, Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp tỉnh ứng cử theo cơ cấu Đảng và có hai Trưởng ban của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối chuyên trách.

Theo ông Thủy, đây là niềm vui lớn đối với mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn của cả hệ thống chính trị nói chung và của MTTQ Việt Nam nói riêng trong kỳ bầu cử lần này.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho hay chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày hội lớn của toàn dân - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày cử tri và Nhân dân thực hiện quyền dân chủ, lựa chọn những người đại diện xứng đáng thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Căn cứ Điều 64 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, thời gian để các ứng viên thực hiện vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (7 giờ ngày 14-3).

Từ người ứng cử trở thành người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nhất là đối với ứng viên tham gia lần đầu là một thử thách lớn. Điều này đòi hỏi mỗi ứng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng, chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức.

"Mỗi ứng cử viên có thể coi đây là một kỳ sát hạch để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, thiết lập mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào nghị trường. Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với người đại biểu" - Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nêu rõ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Để tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm vận động tranh cử cho các ứng viên, các chuyên gia đã trao đổi với các ứng viên về những nội dung cơ bản về trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, về quy định vận động tranh cử, về kinh nghiệm lựa chọn nội dung Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội; kỹ năng xây dựng và trình bày Chương trình hành động trước các cử tri.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là dịp để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt, trao đổi, động viên người ứng cử đại biểu Quốc hội trước khi về đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.

Ông Thủy tin tưởng với năng lực, trình độ và ý chí, quyết tâm, các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp khối MTTQ Việt Nam sẽ dành thời gian cho việc nghiên cứu, tiếp thu, lĩnh hội kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng mà các báo cáo viên truyền đạt, qua đó có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cơ quan, tổ chức đã tin tưởng giao phó cho các vị.

“Nếu được trúng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XVI, các nhân sự sẽ là những đại biểu đại diện cho tiếng nói của khối MTTQ Việt Nam tại diễn đàn của Quốc hội" - Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Bùi Đặng Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình bày chuyên đề về vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và một số quy định của pháp luật về vận động bầu cử; kỹ năng vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.