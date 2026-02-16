Danh sách 208 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 16/02/2026 15:31

(PLO)- Ủy ban bầu cử TP.HCM đã ban hành nghị quyết công bố danh sách 208 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026- 2031 đã ký ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử.

Phiên họp thứ VI Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026- 2031. Ảnh: Trang thông tin Ủy ban bầu cử TP.HCM.

Theo đó, quyết nghị danh sách 208 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 42 đơn vị bầu cử của TP.HCM để bầu 125 đại biểu HĐND khóa XI .

Trong đó, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ứng cử tại đơn vị bầu cử số 17, gồm các phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM ứng cử tại đơn vị bầu cử số 36, gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường: Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 40, gồm các xã: Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ TP, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 31, gồm các phường: Tân Tạo, Bình Trị Đông.

Ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ TP, Chánh Văn phòng Thành ủy, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 16, gồm các phường: Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Ông Võ Hoàng Ngân, Ủy viên BCH Đảng bộ TP, Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9, gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức.

Ông Trần Quang Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ TP, Giám đốc Sở Xây Dựng, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 15, gồm các phường: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Uỷ viên BCH Đảng bộ TP, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 26, gồm các phường: Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ TP, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các phường: An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp.

Ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn, sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 17, gồm các phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Mời độc giả xem chi tiết danh sách ứng cử của 208 đại biểu tại các đơn vị bầu cử tại đây.