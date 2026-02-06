Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong được cử tri tín nhiệm 100% ứng cử đại biểu HĐND 06/02/2026 15:25

Sáng 6-2, phường Bình Phú tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM và HĐND phường Bình Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị do ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường và bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đồng chủ trì. Cùng dự còn có 85 cử tri có mặt trực tiếp.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu hồ sơ, tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử.

Phường Bình Phú tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM và HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THANH THÙY

Người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Người ứng cử đại biểu HĐND phường Bình Phú nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Trần Em, Tổng giám đốc Công ty Nhựa cơ khí và Thương mại Chấn Thuận Thành.

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử, cử tri tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá, tín nhiệm cao đối với hai ứng cử viên.

Đối với ông Lê Quốc Phong, các cử tri nhận xét ông xuất thân từ gia đình gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, trưởng thành từ công tác Đoàn, có năng lực và luôn gắn bó, gần gũi với nhân dân. Cử tri cũng đánh giá ông là người có uy tín, khi còn trẻ đã tích cực tham gia các hoạt động công tác Đoàn, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng và không ngừng học hỏi.

Cử tri tham dự hội nghị phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá đối với hai ứng cử viên. Ảnh: THANH THÙY

Cử tri kỳ vọng nếu trúng cử, ông Lê Quốc Phong sẽ có nhiều giải pháp, sáng kiến đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Hội nghị đã biểu quyết tín nhiệm bằng hình thức giơ tay, kết quả 85/85 cử tri tán thành, đạt tỉ lệ 100%.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Ông khẳng định nếu được tín nhiệm bầu và trúng cử sẽ phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND TP.HCM. Ông cũng sẽ tích cực tham gia đóng góp xây dựng chính sách, điều kiện cần thiết cho sự phát triển của địa phương và thành phố; nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.