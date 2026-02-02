TP.HCM bàn giao 282 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND 02/02/2026 13:03

(PLO)- Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngày 2-2, Ủy ban Bầu cử và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy ban Bầu cử TP ký bàn giao hồ sơ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Ảnh: ANH HOÀNG

Tại hội nghị, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Tiểu ban nhân sự Ủy ban Bầu cử TP cho biết, tính đến 17 giờ ngày 1-2, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hồ sơ bao gồm danh sách trích ngang lý lịch, tóm tắt tiểu sử và kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 1, điều 36 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp năm 2025, Ủy ban Bầu cử TP.HCM bàn giao hồ sơ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh việc bàn giao hồ sơ người ứng cử là khâu quan trọng. Việc này góp phần bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời lựa chọn đại biểu đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí của cử tri.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM bàn giao hồ sơ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Ảnh: ANH HOÀNG

Bà Hạnh cho biết các bộ hồ sơ bàn giao bảo đảm đầy đủ số lượng, đúng thành phần, chặt chẽ về nội dung, phản ánh trung thực thông tin người ứng cử. Việc bàn giao thực hiện công khai, minh bạch, tạo cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP triển khai các bước hiệp thương tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết ngày 3-2, MTTQ TP.HCM sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2. Ảnh: ANH HOÀNG

Bà Trương Thị Bích Hạnh yêu cầu ngay sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 vào sáng 3-2. Công tác này phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng pháp luật, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031.