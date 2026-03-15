Thời sự

Tâm sự của học viên cai nghiện trong ngày cầm lá phiếu cử tri

(PLO)- Việc đảm bảo quyền bầu cử cho những cử tri là học viên cai nghiện ma túy không chỉ thực hiện đúng theo Hiến pháp, mà còn giúp học viên có thêm động lực sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Ngày 15-3, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang (thuộc phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh) tổ chức cho 896 cử tri là cán bộ chiến sĩ, nhân viên, lao động hợp đồng và học viên đang điều trị cai nghiện tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cơ sở thuộc Tổ bầu cử số 42, Ban bầu cử số 8 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận).

Từ sáng sớm, Ban chỉ huy cơ sở cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, lao động hợp đồng và học viên đã có mặt đông đủ thực hiện quyền công dân. Đối với các học viên đang điều trị cai nghiện tại cơ sở, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng
Để đảm bảo quyền bầu cử của học viên, trước đó Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, phổ biến Luật Bầu cử. Hoạt động này giúp học viên nắm vững tiêu chuẩn đại biểu và quy trình bỏ phiếu
Cạnh đó, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên cũng được niêm yết công khai tại các khu vực sinh hoạt chung, khu vực bỏ phiếu để học viên nghiên cứu, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài
​Thiếu tá Đào Phi Hổ, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang, cho biết: "Dù đang trong quá trình điều trị cai nghiện, học tập và rèn luyện, nhưng quyền công dân của các học viên vẫn luôn được tôn trọng và bảo đảm. Chúng tôi hy vọng qua từng lá phiếu, các học viên sẽ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước, từ đó có thêm động lực để sớm hoàn thành chương trình cai nghiện, trở về tái hòa nhập cộng đồng"
Trong bộ trang phục chỉnh tề, các học viên lần lượt thực hiện các bước từ đối chiếu thẻ cử tri, nhận phiếu, ghi phiếu và tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu. Sự nghiêm túc và trách nhiệm hiện rõ trên từng khuôn mặt của những "cử tri đặc biệt" này
Anh LVN, một học viên tại cơ sở xúc động chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi và tự hào khi được cầm lá phiếu trên tay để bầu chọn những người có đức, có tài để phục vụ đất nước. Chúng tôi được các cán bộ, thầy cô cập nhật thông tin về các ứng cử viên thường xuyên qua hệ thống loa phát thanh nội bộ. Việc được đi bầu cử giúp tôi cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau, bản thân thấy phải quyết tâm hơn nữa để sớm trở về với gia đình và xã hội"
Cuộc bầu cử tại đây diễn ra trật tự, nghiêm túc và đúng kế hoạch. Việc tổ chức cho học viên tham gia bầu cử không chỉ thực hiện đúng Hiến pháp mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là minh chứng rõ nét cho việc đảm bảo quyền làm chủ của mọi cử tri, góp phần vào thành công chung của ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh An Giang
CHÂU ANH
Tin liên quan

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm