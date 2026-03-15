Tâm sự của học viên cai nghiện trong ngày cầm lá phiếu cử tri
(PLO)- Việc đảm bảo quyền bầu cử cho những cử tri là học viên cai nghiện ma túy không chỉ thực hiện đúng theo Hiến pháp, mà còn giúp học viên có thêm động lực sớm tái hòa nhập cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Ngày 15-3, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang (thuộc phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh) tổ chức cho 896 cử tri là cán bộ chiến sĩ, nhân viên, lao động hợp đồng và học viên đang điều trị cai nghiện tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Cơ sở thuộc Tổ bầu cử số 42, Ban bầu cử số 8 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận).