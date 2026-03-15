Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành bầu cử trên biển và đất liền

CHÂU ANH

(PLO)- Vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ động mang thùng phiếu phụ ra tận các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển để đảm bảo quyền công dân cho các chiến sĩ trong mọi điều kiện thời tiết.

Ngày 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 58 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4), cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác bầu cử được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại khu vực bỏ phiếu số 58 diễn ra trang nghiêm, phấn khởi. Cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân nghiêm túc. Đồng thời sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân
Sau đó, theo lịch điều hành của Tổ bầu cử, cử tri thuộc các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Vùng khu vực Phú Quốc đã hoàn thành việc bỏ phiếu đảm bảo trật tự, đúng quy trình
Do đặc thù nhiệm vụ hoạt động dài ngày trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với địa phương để tổ chức bầu cử cho các tàu trên biển
Tại các tàu đang thực hiện nhiệm vụ, dù điều kiện sóng gió khắc nghiệt nhưng không khí bầu cử diễn ra khẩn trương, trang trọng. Sau khi nghe phổ biến quy chế, từng cán bộ, chiến sĩ lần lượt bỏ phiếu thể hiện trách nhiệm và niềm tin đối với cơ quan quyền lực Nhà nước
Tàu CSB 6003 thuộc Hải đội 401 cùng các thành viên Tổ bầu cử được giao nhiệm vụ mang thùng phiếu phụ đến từng tàu trên biển để tổ chức bầu cử và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Việc tổ chức bầu cử song song trên đất liền và trên biển thể hiện sự chủ động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Đồng thời khẳng định ý thức công dân của chiến sĩ đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

Tại Tổ bầu cử số 10 xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau), 100% cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Chính ủy Hải đoàn 42 bỏ phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử số 10 xã Năm Căn. Ảnh: CSB

Hạ sĩ Danh Trường Vũ, chiến sĩ vệ binh Phòng Tham mưu chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử, tôi thấy vinh dự, tự hào. Tôi sẽ lựa chọn người đủ đức, đủ tài để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh".

