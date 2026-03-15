Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành bầu cử trên biển và đất liền

Ngày 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 58 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4), cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác bầu cử được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn.

Tại Tổ bầu cử số 10 xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau), 100% cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Chính ủy Hải đoàn 42 bỏ phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử số 10 xã Năm Căn. Ảnh: CSB

Hạ sĩ Danh Trường Vũ, chiến sĩ vệ binh Phòng Tham mưu chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử, tôi thấy vinh dự, tự hào. Tôi sẽ lựa chọn người đủ đức, đủ tài để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh".