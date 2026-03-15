Đồng bào Xơ Đăng gác việc nương rẫy, rạng rỡ đi bầu cử 15/03/2026 10:34

(PLO)- Cử tri là đồng bào Xơ Đăng ở Quảng Ngãi tạm gác công việc nương rẫy, chở nhau đến điểm bầu cử, rạng rỡ khi cầm trên tay lá phiếu.

Hòa chung không khí náo nức của cả nước, hôm nay, 15-3, hơn 1,4 triệu cử tri Quảng Ngãi hân hoan tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đơn vị tham gia bầu cử sớm tại Quảng Ngãi.

Tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, cử tri nô nức đến tám khu vực bỏ phiếu đặt tại các nhà rông và trường học trên địa bàn. Toàn xã có 3.435 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó cử tri là đồng bào Xơ Đăng chiếm khoảng 97%.

Một điểm bầu cử ở xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi.

Khu vực bỏ phiếu số 4 đặt tại nhà rông trung tâm xã, phục vụ cử tri của các thôn Ngọc Leang, Đăk Siêng và Kon Tun với 829 cử tri.

Ngay từ sáng sớm, cử tri đồng bào Xơ Đăng đã tạm gác công việc nương rẫy, chở nhau đến điểm bầu cử số 4. Ai cũng mặc trang phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ khi cầm trên tay lá phiếu của mình.

Tại đây, tổ bầu cử còn chuẩn bị nước uống phục vụ cử tri, thể hiện sự chu đáo, góp phần tạo không khí thân tình trong ngày hội lớn của buôn làng.

Cử tri người Xơ Đăng tham gia bầu cử.

Trong sáng cùng ngày, Ủy ban Bầu cử xã Tu Mơ Rông mang thùng phiếu phụ đến tận nhà cho 20 cử tri đặc biệt, gồm mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría, các cử tri tuổi cao, sức yếu, bệnh tật hoặc bị bại liệt. Việc này giúp những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu vẫn được tự tay thực hiện quyền bầu cử của mình.

Mang thùng phiếu đến tận nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría bầu cử.

Theo ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông, đồng bào Xơ Đăng nhận thức rõ trách nhiệm công dân nên tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Ngày bầu cử ở Tu Mơ Rông diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi. Người dân tin tưởng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, mang tiếng nói của nhân dân, chung tay xây dựng quê hương và đất nước ngày càng phát triển.

Không chỉ ở Tu Mơ Rông, xã Măng Ri, xã Rờ Kơi, xã Minh Long…, đông đảo cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đã đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm.

Cử tri người dân tộc thiểu số tại xã biên giới Bờ Y tham gia bầu cử.

Cử tri Đinh Thị Hường, ở thôn 3, xã Minh Long chia sẻ: “Hôm nay, cử tri đi bầu cử rất sớm và đông đủ. Trước khi bỏ phiếu, tôi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử viên. Qua nghiên cứu tôi thấy ai cũng đủ điều kiện trở thành đại biểu dân cử. Tôi sẽ bầu cho những người có đức, có tài vào Quốc hội và HĐND các cấp”.