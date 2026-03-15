Đồng bào Xơ Đăng gác việc nương rẫy, rạng rỡ đi bầu cử

Hòa chung không khí náo nức của cả nước, hôm nay, 15-3, hơn 1,4 triệu cử tri Quảng Ngãi hân hoan tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, cử tri nô nức đến tám khu vực bỏ phiếu đặt tại các nhà rông và trường học trên địa bàn. Toàn xã có 3.435 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó cử tri là đồng bào Xơ Đăng chiếm khoảng 97%.
Khu vực bỏ phiếu số 4 đặt tại nhà rông trung tâm xã, phục vụ cử tri của các thôn Ngọc Leang, Đăk Siêng và Kon Tun với 829 cử tri.
Ngay từ sáng sớm, cử tri đồng bào Xơ Đăng đã tạm gác công việc nương rẫy, chở nhau đến điểm bầu cử số 4. Ai cũng mặc trang phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ khi cầm trên tay lá phiếu của mình.
Tại đây, tổ bầu cử còn chuẩn bị nước uống phục vụ cử tri, thể hiện sự chu đáo, góp phần tạo không khí thân tình trong ngày hội lớn của buôn làng.
Trong sáng cùng ngày, Ủy ban Bầu cử xã Tu Mơ Rông mang thùng phiếu phụ đến tận nhà cho 20 cử tri đặc biệt, gồm mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría, các cử tri tuổi cao, sức yếu, bệnh tật hoặc bị bại liệt. Việc này giúp những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu vẫn được tự tay thực hiện quyền bầu cử của mình.
Theo ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông, đồng bào Xơ Đăng nhận thức rõ trách nhiệm công dân nên tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.
Ngày bầu cử ở Tu Mơ Rông diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi. Người dân tin tưởng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, mang tiếng nói của nhân dân, chung tay xây dựng quê hương và đất nước ngày càng phát triển.
Không chỉ ở Tu Mơ Rông, xã Măng Ri, xã Rờ Kơi, xã Minh Long…, đông đảo cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đã đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm.
Cử tri Đinh Thị Hường, ở thôn 3, xã Minh Long chia sẻ: “Hôm nay, cử tri đi bầu cử rất sớm và đông đủ. Trước khi bỏ phiếu, tôi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử viên. Qua nghiên cứu tôi thấy ai cũng đủ điều kiện trở thành đại biểu dân cử. Tôi sẽ bầu cho những người có đức, có tài vào Quốc hội và HĐND các cấp”.
Gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn tham gia bầu cử
Tại đặc khu Lý Sơn, cùng với cử tri cả nước, gần 18.000 cử tri đặc khu đã nô nức tham gia bầu cử tại tám khu vực bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI- HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cử tri Dương Nhựt, ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Mỗi lá phiếu đều thể hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương. Vì vậy tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự có tâm, có tầm, gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân”.
Cũng tại đây, cán bộ, chiến sĩ các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các điểm trên đảo; bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân dù đang làm nhiệm vụ xa bờ.