Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự khai mạc bầu cử tại phường Phú An 15/03/2026 09:35

(PLO)- Ngay từ sáng sớm, ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng lãnh đạo TP.HCM đã có mặt tại phường Phú An để tham dự lễ khai mạc bầu cử.

Sáng 15-3, tại phường Phú An, TP.HCM, các khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ, tạo không khí phấn khởi trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng lãnh đạo TP.HCM dự lễ khai mạc tại phường Phú An. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại khu vực bỏ phiếu số 26 (đơn vị bầu cử số 6, khu phố Phú Thuận), lễ khai mạc và bỏ phiếu có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; và ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Từ sáng sớm, không khí ngày bầu cử đã rộn ràng trên nhiều tuyến đường dẫn vào các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường.

Người dân khu phố Phú Thuận cũng có mặt từ rất sớm để tham dự lễ khai mạc. Ảnh: LÊ ÁNH

Hai bên đường rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng. Tại các điểm bỏ phiếu, cờ hoa được trang trí trang trọng, khu vực tiếp đón cử tri khang trang, gọn gàng, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng rất phấn khởi trong ngày hội lớn của cử tri.

Đáng chú ý, khu vực bỏ phiếu số 26 được chọn làm điểm truyền hình trực tiếp nên ekip phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Truyền hình HTV đã có mặt từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng.

Khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu, phòng gạch phiếu và bàn tiếp đón cử tri được bố trí khoa học, đúng quy định, thuận tiện cho người dân đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Theo ghi nhận, khu vực trước cổng điểm bỏ phiếu được trang trí đường cờ rực rỡ. Bên trong, khu vực tiếp đón cử tri được sắp xếp gọn gàng, bố trí bàn ghế, nước uống, đồ ăn nhẹ và điểm nghỉ ngắn cho cử tri.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri trên địa bàn khu phố Phú Thuận đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn, nhiều cử tri đến từ sớm, xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt bỏ phiếu. Nhiều người bày tỏ niềm vui và kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng lãnh đạo TP.HCM bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: LÊ ÁNH

Đúng 6 giờ 45, lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy trình và ngắn gọn.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu lãnh đạo tham dự đã tiến hành bỏ phiếu đầu tiên. Tiếp đó, các cử tri lần lượt nhận phiếu, vào phòng gạch phiếu và bỏ phiếu theo đúng quy định. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các thành viên tổ bầu cử, quá trình bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng, trật tự và thuận lợi, mở đầu cho ngày hội bầu cử trên địa bàn phường Phú An.

Người dân khu phố Phú Thuận thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Ảnh: LÊ ÁNH