Cử tri đồng bằng sông Cửu Long nô nức đi bầu cử 15/03/2026 11:09

(PLO)- Sáng 15-3, cùng cả nước, cử tri TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long nô nức đi bầu cử chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp.

An Giang:

- Tại khu vực bỏ phiếu số 39 phường Long Xuyên, bà Võ Thị Anh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh An Giang.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 39, phường Long Xuyên. Ảnh: PHƯƠNG TRINH

- Tại Tổ bầu cử số 57 đặt tại Bộ CHQS tỉnh An Giang, ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong quân phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt bỏ phiếu. Theo Bộ CHQS tỉnh An Giang, toàn lực lượng có hơn 5.270 cử tri tham gia bầu cử. Trong đó, 3 tổ bầu cử riêng được tổ chức tại các đơn vị, gồm: Tổ bầu cử số 57 đặt tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh; Tổ bầu cử tại Trung đoàn 892 và Tổ bầu cử tại Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang bỏ phiếu bầu. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh An Giang dành thời gian nghiên cứu kỹ thông tin người ứng cử trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Tuấn Kệt.

“Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được thực hiện quyền công dân trong màu áo lính. Tôi mong rằng các đại biểu được bầu sẽ là những người thật sự tâm huyết, có nhiều quyết sách đúng đắn để phát triển đất nước, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang" - Binh nhất Châu Nguyễn Hưng Thịnh, chiến sĩ trẻ đang công tác tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh An Giang xúc động chia sẻ.

TP Cần Thơ:

- Tại khu vực bầu cử số 7 phường Phú Lợi, ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đến dự lễ khai mạc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn phường Phú Lợi có 67.513 cử tri với 41 điểm bỏ phiếu; trong đó, có 3 điểm bỏ phiếu độc lập là Công an phường, Khu vực Phòng thủ 3 Phú Lợi và Trường Quân sự Quân khu 9.

Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 7 phường Phú Lợi. Ảnh: DIỄM HẰNG

- Tại khu vực bỏ phiếu số 22 phường Ninh Kiều, từ sáng sớm loa phát thanh phường đã thông báo kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu và thông tin các bước trong quy trình bỏ phiếu... Khi trời còn nhá nhem tối, những người làm công tác phục vụ tại các điểm bỏ phiếu đã mặc trang phục chỉnh tề, vệ sinh lại xung quanh khu vực bỏ phiếu để chuẩn bị cho lễ khai mạc bầu cử.

Đúng 6 giờ 40, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ cùng đại diện địa phương và cơ quan chức năng đã tiến hành khai mạc bầu cử.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22 phường Ninh Kiều. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, ông Lê Quang Tùng thay mặt lãnh đạo TP gửi bà con thông điệplá phiếu của bà con hôm nay chính là tương lai phát triển của TP mai sau. Chính vì vậy, ông mong rằng bà con cử tri hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên. Từ đó có sự lựa chọn sáng suốt, chọn ra những ứng cử viên xứng đáng nhất, để bầu vào đại biểu của nhân dân.

“Khi cầm phiếu cử tri trên tay, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm rất lớn của công dân khi đi bỏ phiếu bầu ra những người đại diện cho mình. Ở đây không chỉ thực hiện nghĩa vụ của công dân khi bầu cử mà còn là quyền và trách nhiệm, gửi gắm niềm tin của cử tri, nhân dân với các ứng cử viên, những người sẽ là đại diện cho cử tri và nhân dân để góp phần xây dựng đất nước, TP ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc” – ông Lê Quang Tùng nói.

Cử tri Trần Thị Cúc bộc bạch: "Tôi rất vui khi được tham gia cuộc bầu cử. Tôi đã nắm rõ thông tin các ứng cử viên từ nhiều ngày nay do đã được tiếp xúc các ứng cử viên khi trình bày chương trình hành động. Tôi sẽ lựa chọn người xứng đáng, có đủ trình độ và năng lực đại diện cho cử tri và nhân dân, xây dựng Cần Thơ là xứng đáng là trung tâm của vùng ĐBSCL".

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 03 phường Tân An. Ảnh: CHÂU ANH

- Trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, sau khi Tổ bầu cử số 32 (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) tiến hành khai mạc, ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã bỏ lá phiếu đầu tiên, lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 32 (phường Phú Lợi). Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tổ bầu cử số 32 có 1.729 cử tri, trong đó phần lớn là người dân tộc Kinh, còn lại là dân tộc Khmer và Hoa. Cử tri lớn tuổi nhất là ông Phan Trung Kiên (87 tuổi).

Ông Triệu Sơn, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 32, cho biết nhờ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử phường Phú Lợi, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đúng giờ, bầu đủ số lượng, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

﻿ ﻿ Cử tri TP Cần Thơ nô nức đi bầu cử. Ảnh: CHÂU ANH - NHẪN NAM

Đồng Tháp:

Tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Mỹ Phong (đặt tại trụ sở Công an tỉnh), sau lễ khai mạc, lúc 6 giờ 30 phút các cử tri tiến hành bỏ phiếu. Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, là người bỏ phiếu đầu tiên; tiếp đó các Phó Giám đốc Công an tỉnh và cán bộ, chiến sĩ lần lượt thực hiện quyền bầu cử.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21 phường Mỹ Phong. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cùng thời điểm, các Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng tham gia bỏ phiếu tại nhiều khu vực trên địa bàn. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm bầu cử.

Lực lượng công an các cấp bố trí cán bộ tham gia bỏ phiếu từ sớm, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn.

Cà Mau:

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến bỏ phiếu tại tổ số 9, khu du lịch Khai Long, xã Đất Mũi.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau bỏ phiếu. Ảnh: TRẦN VŨ

Với đặc thù vùng sông nước, kênh rạch chằng chịt của vùng đất cực Nam của Tổ Quốc - Mũi Cà Mau, nhiều cử tri ở ấp Rạch Thọ xã Đất Mũi tỉnh Cà Mau từ rất sớm đã tranh thủ chạy vỏ lãi đến điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TRẦN VŨ

Qua ba vòng hiệp thương, Cà Mau đã thống nhất danh sách 23 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (gồm 5 người do Trung ương giới thiệu và 18 người do địa phương giới thiệu). Đối với HĐND tỉnh, danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử là 127 người để bầu 73 đại biểu. Ở cấp xã, sau hiệp thương lần thứ ba đã lập danh sách 2.446 người ứng cử để bầu 1.469 đại biểu tại 64 xã, phường trong tỉnh. Cà Mau có 1.604 tổ bầu cử tương ứng 1.604 điểm bỏ phiếu.

Vĩnh Long:

- Tại Tổ bầu cử số 21 (đặt tại hội trường Công an tỉnh Vĩnh Long), hơn 2.940 cử tri là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và lao động hợp đồng của các đơn vị Công an tỉnh đang công tác, đóng quân trên địa bàn phường Phước Hậu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long bỏ phiếu. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cử tri là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và lao động hợp đồng của các đơn vị Công an tỉnh Vĩnh Long đang công tác, đóng quân trên địa bàn phường Phước Hậu đi bỏ phiếu. Ảnh HẢI DƯƠNG

Tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đồng thời, quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ số lượng theo quy định.

Ngay sau lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã bỏ những lá phiếu đầu tiên. Trong không khí dân chủ, nghiêm túc, các cử tri tại Tổ bầu cử số 21 lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ bầu cử, đồng thời bố trí cán bộ, chiến sĩ luân phiên tham gia bỏ phiếu, vừa thực hiện quyền công dân vừa bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Tây Ninh:

Tại khu vực bầu cử số 24 phường Long An, tỉnh Tây Ninh, nhiều cử tri đã đến từ sớm để tìm hiểu kỹ thông tin các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Đúng 7h, Tổ bầu cử số 24 khai mạc và tiến hành các nghi thức kiểm tra hòm phiếu theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh bỏ phiếu. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh tham dự lễ khai mạc và thực hiện bỏ phiếu. Sau khi hoàn tất thủ tục, ông bỏ lá phiếu vào thùng phiếu trong sự chứng kiến của cử tri và tổ bầu cử.

Không khí tại khu vực bầu cử diễn ra trật tự, phấn khởi. Cử tri lần lượt nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên đã được niêm yết từ trước, sau đó vào khu vực viết phiếu và bỏ phiếu theo đúng quy trình.

Nhiều cử tri cho biết đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước ngày bầu cử để lựa chọn những người có năng lực, uy tín tham gia cơ quan dân cử.