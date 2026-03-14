Các tỉnh, thành ĐBSCL sẵn sàng cho cuộc bầu cử ngày 15-3 14/03/2026 17:44

(PLO)- Các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong không khí rộn ràng cùng với cả nước chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho cuộc bầu cử ngày 15-3.

Tuyên truyền bầu cử ở TP Cần Thơ. Ảnh: TP

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, công tác chuẩn bị cho bầu cử vào ngày mai (15-3) đã được các điểm bầu cử hoàn tất.

TP Cần Thơ có 2.597 tổ bầu cử (trong đó có 134 tổ bầu cử riêng của đơn vị vũ trang, bệnh viện, trường học, trại tạm giam…). Số lượng cử tri trên địa bàn khoảng hơn 3,1 triệu người.

Video: Không khí chuẩn bị bầu cử tại TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL.

Toàn TP Cần Thơ có 30 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), bầu lấy 18 đại biểu; 140 người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031, bầu lấy 84 đại biểu; tổng số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 2.212 đại biểu.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP chưa phát hiện dấu hiệu phức tạp liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Công an Cần Thơ tổ chức bầu cử sớm ngày 14-3. Ảnh: TP

Sáng 14-3, nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian bầu cử, được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử quốc gia, toàn bộ lực lượng công an TP Cần Thơ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn được tổ chức bầu cử sớm hơn một ngày.

Tổ bầu cử số 23 tại Công an TP Cần Thơ có hàng ngàn cử tri là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và lao động hợp đồng của các đơn vị thuộc Công an TP Cần Thơ đóng quân trên địa bàn phường Cái Khế; cán bộ, chiến sĩ và lao động hợp đồng Công an phường Cái Khế, cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Cái Khế đã tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tây Ninh đọc tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên ĐBQH và HĐND. Ảnh: HD

Đến nay, cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành phân bổ thùng phiếu, tài liệu phục vụ công tác bầu cử cho ủy ban bầu cử cấp xã, các ban bầu cử, tổ bầu cử theo quy định. Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản đầy đủ, đảm bảo theo quy định.

Thông tin về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử, Đại tá Lê Văn Thuận – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đến nay tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, chưa phát hiện vấn đề phức tạp. Công an tỉnh đã triển khai kịp thời, đầy đủ các phương án, phân công lực lượng, phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại 1.664 khu vực bỏ phiếu; hoàn thành rà soát, lập danh sách, in thẻ cử tri được khoảng 2,4 triệu thẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh, cho biết công tác chuẩn bị đến thời điểm này cơ bản đầy đủ và bảo đảm quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhất, từ danh sách cử tri đến an ninh thông tin. Mục tiêu cao nhất là tổ chức một kỳ bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối, dân chủ, khách quan và đúng tiến độ.

Hiện 1.664 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Tây Ninh đã hoàn tất chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ người dân.

Tỉnh An Giang có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, với 35 người ứng cử ĐBQH, bầu lấy 21 đại biểu. Tỉnh có 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, với 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, bầu lấy 85 đại biểu.

Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh có tổng cộng hơn 3,8 triệu cử tri, với 2.712 khu vực bỏ phiếu.

Công tác bầu cử tại đặc khu Thổ Châu (An Giang) đã diễn ra sớm từ ngày 8-3-2026.

Được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử quốc gia, sáng ngày 8-3-2026, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Do điều kiện địa lý đặc biệt, đi lại khó khăn, cử tri tại đây thực hiện quyền công dân sớm hơn đất liền một tuần.

Năm nay, đặc khu Thổ Châu có 5 tổ bầu cử với 2.086 cử tri tham gia bỏ phiếu. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên đảo túc trực 24/7 tại các điểm bỏ phiếu.

Bầu cử sớm ngày 12-3 tại Sở Chỉ huy Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và bỏ phiếu tại thùng phiếu lưu động.

Ngày 12-3, tại khu vực bỏ phiếu số 60 của đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - khu vực bỏ phiếu riêng dành cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Cuộc bầu cử sớm ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức nghiêm túc, với 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Ngoài khu vực bỏ phiếu tại Sở Chỉ huy Lữ đoàn, đơn vị còn tổ chức tổ bầu cử lưu động mang theo thùng phiếu phụ được niêm phong đúng quy định, đưa ra khu vực biển Bắc đảo Phú Quốc để cán bộ, chiến sĩ các tàu đang làm nhiệm vụ chốt trực trên biển thực hiện quyền bầu cử.

Với tỉnh Cà Mau, địa phương cực Nam của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về kinh tế biển, năng lượng và hệ sinh thái rừng ngập mặn của vùng ĐBSCL, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, địa phương có 5 đơn vị bầu cử ĐBQH 23 người ứng cử ĐBQH bầu lấy 13 đại biểu; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 127 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh bầu lấy 73 đại biểu. Cấp xã có 485 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, 2.446 người ứng cử bầu lấy 1.469 đại biểu.

Bên cạnh đó, tỉnh đã xác định 1.604 khu vực bỏ phiếu phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn 64/64 xã, phường trong toàn tỉnh.

Công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại tỉnh Cà Mau được triển khai chủ động, đồng bộ theo đúng quy định và tiến độ.

Bỏ phiếu sớm tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối vào ngày 13-3-2026.

Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau xin ý kiến và được Hội đồng bầu cử quốc gia thống nhất tổ chức bỏ phiếu sớm tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối vào ngày 13-3-2026. Tỉnh cũng ban hành quy định màu sắc phiếu bầu, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc và triển khai phần mềm bầu cử đến 64/64 xã, phường, bảo đảm an toàn thông tin.

Cùng đó, danh sách cử tri được lập, niêm yết đúng quy định tại 1.604 khu vực bỏ phiếu, với 1.875.579 cử tri sau khi rà soát, cập nhật. Các tổ bầu cử đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách và chuẩn bị đầy đủ tài liệu, điều kiện phục vụ ngày bầu cử.

Đến nay, các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Cà Mau cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai thống nhất; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện chặt chẽ; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long, địa phương này cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày mai, với 2.855 khu vực bỏ phiếu, hơn 3 triệu cử tri.

Tỉnh có 6 đơn vị bầu cử ĐBQH, với 30 người ứng cử để bầu lấy 18 đại biểu; 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, với 139 người ứng cử, bầu lấy 85 đại biểu; 4.526 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, bầu lấy 2.701 đại biểu.

Tuyên truyền bầu cử tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, địa phương này có 6 đơn vị bầu cử ĐBQH với 30 người ứng cử ĐBQH khóa XVI, bầu 18 đại biểu; 142 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, bầu 85 đại biểu và 3.907 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, bầu 2.332 đại biểu.

Tại các tổ bầu cử, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo. Các khâu bố trí phòng bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử, sắp xếp bàn ghế, trang trí khu vực bầu cử… đã hoàn tất, đảm bảo đúng quy định.

Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Theo thống kê, toàn tỉnh đã in ấn và cấp phát thẻ cử tri cho hơn 3 triệu cử tri.