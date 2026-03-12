Cần Thơ sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3 12/03/2026 19:29

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thành viên những tổ bầu cử, đặc biệt là các tổ trưởng, đã thể hiện quyết tâm rất lớn vì sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chiều 12-3, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP, Phó Ban chỉ đạo công tác bầu cử TP Cần Thơ cùng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Long Tuyền.

Tại khu vực bỏ phiếu số 24 phường Long Tuyền, đoàn ghi nhận địa phương đang trang trí bên trong khu vực bỏ phiếu như phòng kín, thùng phiếu, khu vực phát phiếu bầu, khu vực niêm yết danh sách người ứng cử...

Video: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiểm tra công tác bầu cử.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 24 phường Long Tuyền. Ảnh: CHÂU ANH

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND TP đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thành viên các tổ bầu cử, đặc biệt là các tổ trưởng tổ bầu cử đã thể hiện quyết tâm rất lớn vì sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo người đứng đầu UBND TP Cần Thơ, các thành viên đều tham gia nỗ lực tham gia với tinh thần tự nguyện, tự giác, tinh thần chung là vì sự phát triển chung của TP cũng như là của đất nước.

"Với tinh thần chuẩn bị của tất cả các khu vực bỏ phiếu, chúng tôi tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-231 trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ diễn ra tốt đẹp, đảm bảo an ninh an toàn đúng chỉ đạo của Trung ương" - Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nhận xét.

Cử tri Huỳnh Nhật Thanh, phường Long Tuyền chia sẻ cử tri trong khu vực đồng thuận rất cao với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, về năng lực, trình độ, tuổi tác...

Cử tri Huỳnh Nhật Thanh (phường Long Tuyền) xem thông tin các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: CHÂU ANH

Cử tri Thanh bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử thì phải làm đúng theo lời hứa trước cử tri, quyết tâm xây dựng TP ngày càng vững mạnh và làm cho cuộc sống của người dân được ấm no, hạnh phúc; xứng đáng là một đại biểu dân cử.

Theo ghi nhận của PLO, công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP Cần Thơ được các địa phương chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử vào ngày 15-3 sắp tới.

Công việc trang trí tại nhiều khu vực bầu cử của phường Ninh Kiều đã gần như hoàn tất trong ngày 12-3. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Bùi Thị Lan Hương, Tổ trưởng tổ bầu cử số 25, phường Ninh Kiều cho biết, Đơn vị bầu cử số 25 đến thời điểm này (ngày 12-3), cơ bản công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn thành 99%; trang trí sơ đồ theo đúng mẫu hướng dẫn; thẻ cử tri đã phát hết cho những người đang sinh sống trong khu vực để người dân nếu phát hiện sai sót thì kịp thời điều chỉnh, đảm bảo cho việc bầu cử diễn ra thuận lợi vào ngày 15-3 tới.