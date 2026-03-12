Việt Nam lần đầu có khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình đạt chuẩn Liên hợp quốc 12/03/2026 15:04

Liên hợp quốc vừa chính thức công nhận Khóa huấn luyện Sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc (UNSOC) do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một khóa huấn luyện trong lĩnh vực này được Liên hợp quốc công nhận, đánh dấu bước phát triển quan trọng về năng lực và hội nhập quốc tế.

Bước phát triển quan trọng về năng lực và hội nhập quốc tế

Trước đó, ngày 1-3, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình đã ký chứng nhận công nhận khóa UNSOC đạt chuẩn.

Tiếp đó, ngày 11-3, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Harinder Sood, Trưởng Cơ quan Huấn luyện tích hợp (ITS) thuộc Cục Hoạt động hòa bình của Liên hợp quốc (DPO), đã trực tiếp trao chứng nhận cho phía Việt Nam thông qua Đại tá Nguyễn Đức Quân, Tùy viên Quân sự Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Ông Harinder Sood, Trưởng Cơ quan Huấn luyện tích hợp (ITS), trao chứng nhận Khóa huấn luyện UNSOC của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc. Ảnh: GGHB.

Việc Liên hợp quốc công nhận khóa UNSOC của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là cột mốc đánh dấu bước phát triển về chất trong năng lực tổ chức huấn luyện, khẳng định trình độ chuyên môn, phương pháp và hệ thống giáo trình của Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo quy định, việc công nhận một khóa huấn luyện đạt chuẩn phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt. Quy trình gồm xem xét hồ sơ chương trình, đánh giá tài liệu, thẩm định trực tiếp tại cơ sở cho đến báo cáo tổng hợp và đề xuất cấp chứng nhận.

Chỉ những khóa học đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về nội dung, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên và điều kiện bảo đảm mới được công nhận.

Thống kê của Liên hợp quốc, hiện thế giới có khoảng 50 quốc gia có khóa huấn luyện đạt chuẩn. Trong đó, khu vực châu Á – Thái Bình Dương có 14 quốc gia và Đông Nam Á có bốn quốc gia. Việc Việt Nam gia nhập nhóm này cho thấy năng lực huấn luyện đã từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Khóa huấn luyện UNSOC năm 2026 được tổ chức từ ngày 3-1 đến 30-1 tại trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam với 41 học viên trong và ngoài nước. Khóa học nhận hỗ trợ của Canada thông qua Chương trình Hợp tác Huấn luyện Quân sự (MTCP).

Đội ngũ giảng viên là các sĩ quan Việt Nam có kinh nghiệm thực tiễn tại các phái bộ và được đào tạo bài bản về nghiệp vụ sư phạm.

Chương trình huấn luyện bám sát tiêu chuẩn tiền triển khai của Liên hợp quốc, áp dụng phương pháp sư phạm hiện đại, lấy người học làm trung tâm. Nội dung xây dựng theo mô hình BOPPPS, kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận nhóm, nghiên cứu tình huống và bài tập mô phỏng.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, phát biểu tại Lễ khai mạc Khóa huấn luyện UNSOC năm 2026. Ảnh: GGHB.

Trong ba tuần huấn luyện, học viên được trang bị kiến thức về cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành của Liên hợp quốc; vai trò sĩ quan tham mưu; quy trình lập kế hoạch quân sự và phối hợp đa quốc gia.

Việt Nam trở thành trung tâm huấn luyện có uy tín

Kết quả thẩm định cho thấy khóa UNSOC đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn. Các chuyên gia đánh giá cao công tác chuẩn bị, hệ thống tài liệu bài bản và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Thành công này góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.

Liên hợp quốc hiện triển khai các sáng kiến Action for Peacekeeping (A4P) và Action for Peacekeeping Plus (A4P+) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình.

Việt Nam luôn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ và tích cực triển khai các sáng kiến này. Việc tổ chức thành công khóa UNSOC chính là bước đi cụ thể thể hiện cam kết và trách nhiệm của Việt Nam.

Với sự công nhận này, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam có cơ sở tổ chức các khóa huấn luyện và cấp chứng chỉ cho học viên trước khi triển khai nhiệm vụ. Các chứng chỉ này có giá trị đối với cả học viên Việt Nam và quốc tế.

Đây là cơ sở pháp lý để đơn vị tiếp tục mở rộng các hoạt động huấn luyện đạt chuẩn quốc tế, tăng cường hợp tác đào tạo.

Kết quả này tạo tiền đề để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm huấn luyện có uy tín trong khu vực.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các khóa huấn luyện khác như Bảo vệ dân thường toàn diện (CPOC), Sĩ quan quan sát viên quân sự (UNMO) và các chương trình chuyên ngành khác.