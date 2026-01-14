Tư lệnh Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc coi mình như công dân Việt Nam 14/01/2026 09:32

(PLO)- Trung tướng Mohan Subramanian, Tư lệnh Lực lượng quân sự Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, nói sau Ấn Độ, ông coi mình như một công dân Việt Nam.

Tại Bentiu, Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến (BVDC) Cấp 2.7 Việt Nam vừa đón tiếp Trung tướng Mohan Subramanian, Tư lệnh Lực lượng quân sự Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, đến thăm, làm việc và chia tay đơn vị trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh và xung đột tại khu vực Bentiu cùng một số địa bàn của Nam Sudan tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Trung tướng Mohan Subramanian, Tư lệnh Lực lượng quân sự Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan thăm BVDC cấp 2.7 Việt Nam. Ảnh: BVDC 2.7.

Luôn dành sự trân trọng sâu sắc đối với con người và văn hóa Việt Nam

Tại đây, Trung tướng Mohan Subramanian đã trực tiếp nắm tình hình, kiểm tra công tác tổ chức, khả năng sẵn sàng ứng phó và bảo đảm an toàn của BVDC cấp 2.7 Việt Nam, đồng thời gửi lời chào tạm biệt tới đơn vị và các cơ quan, đơn vị trong phân khu Unity.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Mohan Subramanian đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp và năng lực chuyên môn y tế quân sự của đội ngũ cán bộ, nhân viên BVDC cấp 2.7.

Trung tướng khẳng định trong điều kiện địa bàn khó khăn và phức tạp, bệnh viện luôn duy trì tốt năng lực chuyên môn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, qua đó góp phần quan trọng vào thành công chung của Phái bộ UNMISS.

Theo kế hoạch, Trung tướng Mohan Subramanian sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ UNMISS và trở về Ấn Độ sau tháng 2 năm 2026.

Nhân dịp này, Tư lệnh Lực lượng UNMISS đã gửi lời chào và chia tay chân thành tới toàn thể cán bộ, nhân viên BVDC cấp 2.7 Việt Nam.

Trung tướng Mohan Subramanian chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên BVDC cấp 2.7 Việt Nam. Ảnh: BVDC 2.7

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, Trung tướng Mohan Subramanian bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, quốc gia mà ông từng có hơn ba năm sinh sống và công tác.

Trung tướng cho biết luôn dành sự trân trọng sâu sắc đối với con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời chia sẻ rằng sau Ấn Độ, ông coi mình như một “công dân Việt Nam”.

Tư lệnh Lực lượng UNMISS bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20, đặc biệt là tinh thần kiên cường của nhân dân Việt Nam kể từ năm 1945.

Trung tướng Mohan Subramanian khẳng định đối với cá nhân ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng thành công nhất thế kỷ 20 trên thế giới, đồng thời đánh giá cao bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đánh giá về hoạt động của BVDC cấp 2.7 Việt Nam, Trung tướng cho rằng dù còn những rào cản nhất định về ngôn ngữ, song năng lực chuyên môn, tác phong làm việc và kỷ luật của sĩ quan, nhân viên Việt Nam đều đạt tiêu chuẩn rất cao.

Trung tướng nhấn mạnh: “Sự thành công của BVDC cấp 2.7 Việt Nam cũng chính là thành công của tôi trên cương vị Tư lệnh Lực lượng UNMISS”.

Trung tướng Mohan Subramanian nói, sau Ấn Độ, ông coi mình như một “công dân Việt Nam”. Ảnh: BVDC 2.7

Bên cạnh đó, Tư lệnh Lực lượng UNMISS lưu ý mỗi cán bộ, chiến sĩ Việt Nam khi tham gia nhiệm vụ quốc tế cần luôn gìn giữ vinh quang của lá cờ đỏ sao vàng, danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Món quà thủ công được chế tác từ nguyên liệu bản địa

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên BVDC cấp 2.7 Việt Nam, Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện, bày tỏ lòng biết ơn đối với Trung tướng Mohan Subramanian và lãnh đạo Phái bộ UNMISS đã quan tâm, chỉ đạo và chia sẻ nhiều ý kiến quý báu với đơn vị.

Thiếu tá Trần Đức Tài cho rằng những tình cảm đặc biệt và sự hiểu biết sâu sắc của Trung tướng Mohan Subramanian đối với lịch sử, đất nước và con người Việt Nam là nguồn động viên tinh thần to lớn để BVDC cấp 2.7 tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn tại địa bàn.

BVDC cấp 2.7 đã trao tặng Trung tướng Mohan Subramanian những món quà mang đậm giá trị nhân văn. Ảnh: BVDC 2.7

Giám đốc BVDC cấp 2.7 khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật quân đội, y đức và tác phong chuyên nghiệp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Phái bộ UNMISS và hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, BVDC cấp 2.7 Việt Nam đã trao tặng Trung tướng Mohan Subramanian những món quà mang đậm giá trị nhân văn, gồm các sản phẩm thủ công được chế tác từ nguyên liệu bản địa, hoa quả do cán bộ, nhân viên tự tăng gia trong khuôn viên bệnh viện và món muối lạc truyền thống của Việt Nam.

Đó là các sản phẩm thủ công được chế tác từ nguyên liệu bản địa, hoa quả do cán bộ, nhân viên tự tăng gia. Ảnh: BVDC 2.7

Những món quà giản dị nhưng thấm đượm nghĩa tình đã để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện sự tinh tế, chu đáo và văn hóa sẻ chia của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc của Trung tướng Mohan Subramanian tại BVDC cấp 2.7 Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa kiểm tra, chỉ đạo và chia tay trước khi kết thúc nhiệm kỳ, mà còn là biểu tượng sinh động của niềm tin, sự gắn bó và tinh thần nhân văn trong quá trình Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.