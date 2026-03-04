An Giang: Huy động hàng ngàn chiến sĩ công an bảo vệ an ninh trật tự bầu cử 04/03/2026 17:32

(PLO)- Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các khu vực bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15-3 tới. Nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, đúng pháp luật, Công an tỉnh An Giang đã chủ động triển khai các biện pháp giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

Trước đó, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường, đặc khu khẩn trương tấn công trấn áp tội phạm. Đồng thời, đơn vị phối hợp cơ quan chức năng xây dựng phương án bảo vệ an toàn các khu vực bầu cử.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử trên địa bàn phường Rạch Giá. Ảnh: VĂN VŨ

Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị rà soát điểm bỏ phiếu, bảo đảm cơ sở vật chất, phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông. Các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được tổ chức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân.

Ngoài ra, công tác an ninh mạng được chú trọng nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch, xuyên tạc. Các hoạt động tuyên truyền tập trung củng cố lòng tin của người dân vào sự công bằng, minh bạch của cuộc bầu cử.

Phường Rạch Giá là địa bàn đông dân nhất cả nước với hơn 250 ngàn nhân khẩu, trong đó gần 190 ngàn cử tri tham gia bầu cử tại 124 tổ. Với số lượng cử tri lớn, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại đây được đặc biệt chú trọng.

Thực hiện chỉ đạo, Công an phường Rạch Giá đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án bảo vệ, phân công lực lượng trực chiến tại các điểm bầu cử. Lực lượng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Lê Minh Chánh (bìa trái), Trưởng Công an phường Rạch Giá kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 27. Ảnh: VĂN VŨ

"Với đặc thù địa bàn đông dân, chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an ninh khu vực bỏ phiếu. Lực lượng quyết tâm không để xảy ra tình huống phức tạp" - Thượng tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an phường Rạch Giá cho biết.

Đặc khu Thổ Châu là quần đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc, cách xa đất liền hơn 200 km, việc di chuyển phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép đặc khu tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8-3.

Công tác bảo vệ bầu cử tại 5 điểm bỏ phiếu ở đặc khu Thổ Châu được triển khai cẩn trọng. Công an đặc khu phối hợp các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tại các đảo và khu vực ven biển, giúp cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ.

Công an đặc khu Thổ Châu ra quân tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm bầu cử. Ảnh: VĂN VŨ

Công an xã Giồng Riềng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại điểm bầu cử trên địa bàn. Ảnh: VĂN VŨ

Theo kế hoạch, ngày 15-3, Công an tỉnh An Giang sẽ bố trí hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ trực tại các điểm bỏ phiếu bảo vệ cử tri, kiên quyết không để xảy ra hành vi gây rối.

Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo vệ an toàn cho lãnh đạo tỉnh và các đại biểu, giám sát chặt chẽ quá trình bầu cử. Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông sẽ được tăng cường tối đa nhằm bảo đảm mọi hoạt động thông suốt.

Sau khi bầu cử kết thúc, Công an tỉnh An Giang tiếp tục duy trì lực lượng giám sát việc công bố kết quả, hỗ trợ các thủ tục hành chính và bảo vệ an toàn cho các đại biểu trúng cử. Với tinh thần chủ động, Công an tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ các biện pháp để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ.