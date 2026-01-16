Công an An Giang triển khai thí điểm Kiosk phục vụ hành chính công 16/01/2026 16:28

(PLO)- Kiosk phục vụ hành chính công trong Công an tỉnh An Giang được tích hợp nhiều tiện ích, như: lấy số thứ tự, nộp hồ sơ trực tuyến qua VNeID, thanh toán phí, lệ phí...

Ngày 16-1, Công an tỉnh An Giang tổ chức họp triển khai thí điểm Kiosk (ki-ốt) phục vụ hành chính công trong Công an tỉnh.

Mô hình Kiosk hành chính công nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại cuộc họp triển khai thí điểm Kiosk phục vụ hành chính công trong Công an tỉnh. Ảnh: VĂN LÂM

Kiosk phục vụ hành chính công trong Công an tỉnh được tích hợp nhiều tiện ích, như: lấy số thứ tự, đặt lịch hẹn, nộp hồ sơ trực tuyến qua VNeID, tra cứu thủ tục hành chính… Kiosk còn cho phép thanh toán phí, lệ phí và in biên nhận sau khi hoàn tất thủ tục.

Phát biểu tại buổi triển khai, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định việc thí điểm mô hình Kiosk phục vụ hành chính công là bước tiến quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Qua đó, góp phần đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, nhất là những người còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ số. Đồng thời, bảo đảm phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình chuyển đổi số.

Kiosk phục vụ hành chính công được triển khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Rạch Giá, phường Long Xuyên và Công an đặc khu Phú Quốc. Ảnh: VĂN LÂM

Việc thí điểm Kiosk được triển khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Rạch Giá, phường Long Xuyên và Công an đặc khu Phú Quốc.

Kết quả bước đầu, Kiosk hành chính công tại Công an phường Rạch Giá đang vận hành ổn định, được người dân đánh giá tích cực. Sau hai tháng thí điểm, Công an tỉnh An Giang sẽ đánh giá kết quả để xem xét nhân rộng mô hình trong thời gian tới.