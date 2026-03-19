Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp ở An Giang 19/03/2026 12:21

Sáng 19-3, tại tỉnh An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đến dự Lễ khởi công, động thổ trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc.

Dự án trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 180 tỉ đồng; được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 44.433 m2, bao gồm phần diện tích trường hiện hữu và phần mở rộng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, động thổ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc (tỉnh An Giang). Ảnh: VGP/Thu Giang

Quy mô dự án gồm 13 lớp khối tiểu học và 32 lớp khối THCS, phục vụ khoảng 1.500 học sinh; trong đó có 300 học sinh nội trú. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường giáo dục hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao 20 suất quà và học bổng tặng các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, cùng với cả nước, ngày 9-11-2025, tỉnh An Giang đã tổ chức khởi công đồng loạt ba dự án trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, gồm: Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình.

Đến thời điểm hiện tại, các dự án đã khởi công triển khai đạt tiến độ hơn 50%, đảm bảo mục tiêu hoàn thành trước ngày 30-8-2026 và đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang﻿ trao quà và học bổng tặng các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VGP/Thu Giang

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh An Giang, chiều 18-3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đến kiểm tra tình hình hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Vĩnh Tế. Tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tỉnh An Giang khẩn trương chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Phó Thủ tướng cũng gợi ý trước tác động của tình hình chính trị thế giới, An Giang cần xây dựng các kịch bản tăng trưởng trong tình hình mới. Từ đó, khơi thông mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Tỉnh cũng cần sớm hoàn thiện quy hoạch chung đồng bộ để tạo sức bật thu hút đầu tư.

Để nâng cao hiệu lực của chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh An Giang cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát và đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp xã. Cùng với đó, địa phương cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng chủ động, tự chịu trách nhiệm. Việc phân cấp phải linh hoạt, phù hợp thực tiễn và gắn với phân bổ nguồn lực, đặc biệt là ngân sách.