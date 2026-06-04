Một thầy giáo bị chấm dứt hợp đồng vì làm lộ đề thi học kỳ 04/06/2026 17:28

(PLO)- Một giáo viên ở Thanh Hóa mang đề thi học kỳ II về trung tâm dạy thêm ngoại ngữ của gia đình cho học sinh tham khảo dẫn đến lộ đề thi vừa bị chấm dứt hợp đồng dạy học.

Chiều 4-6, UBND xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa thông tin qua kiểm tra, xác minh đơn thư của người dân liên quan đến những lùm xùm quanh vụ lộ đề thi môn tiếng Anh trong đợt kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2025-2026 tại Trường THCS Thọ Lâm, xã Sao Vàng.

Báo cáo của UBND xã Sao Vàng nêu ngày 5-5, tại lớp 8C tổ chức thi môn tiếng Anh học kỳ II cho 48 học sinh. Tuy nhiên, đến ngày 17-5, Trường THCS Thọ Lâm phát hiện đề thi môn tiếng Anh bị lộ trước thời điểm diễn ra buổi thi.

Theo đó, trước kỳ thi học kỳ II, cô giáo Trịnh Thị N, Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội (KH-XH) của nhà trường nhận đề kiểm tra học kỳ II của các môn thuộc tổ, trong đó có môn tiếng Anh.

Ngay sau đó, đề thi được chia sẻ lên nhóm Zalo của Tổ KH-XH để các giáo viên kiểm tra và tiến hành rà soát lần cuối trước khi tổ trưởng ký duyệt, đồng thời chuyển cho văn thư nhà trường in sao phục vụ kỳ kiểm tra.

Trường THCS Thọ Lâm phát hiện đề thi môn tiếng Anh đã bị lộ trước thời điểm diễn ra buổi thi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sau khi nhận được đề thi, thầy Nguyễn Hữu Th đã tải đề thi tiếng Anh xuống máy. Đến ngày 2-5, thầy đưa đề thi này cho một nhóm học sinh đang theo học tại trung tâm dạy thêm tiếng Anh của gia đình ở xã Xuân Hòa (Thanh Hóa) tham khảo, dẫn đến việc lộ đề thi học kỳ.

Ngay sau vụ lộ đề thi tiếng Anh, nhà trường đã sử dụng đề thi dự phòng để tổ chức kiểm tra lại đối với học sinh lớp 8C và lấy kết quả của bài thi dự phòng nhằm bảo đảm tính công bằng.

Trao đổi với PV, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Lâm Đỗ Thị Thơm thông tin tháng 9-2025, nhà trường ký hợp đồng giảng dạy môn tiếng Anh theo tháng với thầy Th.

Lãnh đạo nhà trường xác định thầy Th làm lộ đề thi. Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp, xác định thầy vi phạm quy chế chuyên môn và quyết định chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên này từ ngày 19-5.

Đối với Tổ trưởng Tổ KH-XH, do không tuân thủ nguyên tắc bảo mật đề thi và quy chế chuyên môn của nhà trường, gián tiếp tạo kẽ hở dẫn đến lộ đề thi trước kỳ kiểm tra.

Căn cứ vào quy chế, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng, không xét danh hiệu thi đua và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Ngoài ra, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cũng chịu trách nhiệm liên đới...