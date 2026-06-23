Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM công bố ngày 30-6 23/06/2026 12:37

(PLO)- Điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà tại TP.HCM dự kiến được Sở GD&ĐT công bố vào ngày 30-6.

Trao đổi với PLO trưa ngày 23-6, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết điểm chuẩn lớp 10 thường dự kiến được công bố ngày 30-6.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NM

Hôm nay 23-6 là hạn chót học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng xác nhận nhập học, kể cả trường Phổ thông Năng khiếu.

Thí sinh không thực hiện bước này sẽ được chuyển sang xét tuyển hệ thường. Sở GD&ĐT sau đó chạy dữ liệu, xác định điểm chuẩn vào lớp 10 hệ đại trà.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trước khi TP.HCM sáp nhập, việc xét tuyển vào lớp 10 đại trà ở một số khu vực được thực hiện tuần tự xét hết nguyện vọng 1, rồi đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

Sau sáp nhập, Ban Chỉ đạo thi đã thống nhất chuyển sang phương án xét đồng thời cả 3 nguyện vọng cùng lúc và công bố kết quả chung.

“Việc Sở GD&ĐT chậm công bố điểm chuẩn lớp 10 thường không phải vì xử lý không kịp, mà vì Sở đang nỗ lực giảm tối đa tỷ lệ ảo, tránh tình trạng thí sinh trường chuyên trúng tuyển đồng thời ở trường thường, làm mất cơ hội của các học sinh khác” - ông Phong nói.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ; thí sinh thi chuyên/tích hợp sẽ làm bài thi tương ứng.

Năm học 2025-2026, toàn TP có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy, có hơn 17.000 học sinh không thi lớp 10 công lập.

Bên cạnh đó, năm học 2026-2027, các trường THPT trên địa bàn TP tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường, tương ứng với hơn 78% học sinh vào lớp 10 công lập.