Đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1,5-2,5 năm 04/06/2026 16:12

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất cho phép sinh viên giỏi rút ngắn thời gian học đại học, có thể hoàn thành chương trình và nhận bằng sau 1,5-2,5 năm.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học.

Dự thảo quy định chương trình đào tạo trình độ đại học được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học hoặc học phần bắt buộc, tự chọn, môn học chung. Khối lượng học tập thực tế đối với người đã tốt nghiệp trình độ khác hoặc ngành khác được xác định trên cơ sở công nhận, chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy và miễn trừ học phần.

Đối với mỗi hình thức đào tạo, chương trình đào tạo cung cấp kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá để định hướng cho sinh viên.

Theo quy định trong khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, chương trình đại học kéo dài từ 3-5 năm học tập trung. Dự thảo quy định thời gian đào tạo tối thiểu không ít hơn 2/3, tương đương mức từ 2-3,3 năm. Thời gian đào tạo tối đa không vượt quá 2,5 lần thời gian đào tạo chuẩn, tương đương khoảng thời gian từ 7,5-12,5 năm tùy từng chương trình.

Thời gian đào tạo toàn khóa đối với hình thức đào tạo thường xuyên dài hơn từ 1/4 đến 1/2 so với thời gian chuẩn của đào tạo chính quy.

Sinh viên học các chương trình đào tạo tài năng hoặc đạt điểm trung bình tích lũy loại giỏi được phép học rút ngắn thời gian đào tạo nhưng không tốt nghiệp sớm hơn 1/2 thời gian chuẩn. Cụ thể, nhóm sinh viên này có thể hoàn thành chương trình đại học và nhận bằng sau khoảng từ 1,5-2,5 năm so với khung thời gian chuẩn.

Chương trình đào tạo phải được công khai tối thiểu 60 ngày làm việc trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học. Hoạt động giảng dạy chính quy thực hiện từ 6 giờ đến 21 giờ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.

Đào tạo chính quy và thường xuyên áp dụng tối đa 50% tổng khối lượng chương trình cho lớp học từ xa và không áp dụng tập trung cho cả một học phần.

Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: ULAW

Mỗi học phần đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần theo thang điểm 10 hoặc thang cao hơn. Hình thức đánh giá từ xa đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần.

Điểm học phần được phân loại đạt có phân mức gồm điểm A từ 8,5-10, điểm B từ 7-8,49, điểm C từ 5,5-6,99 và điểm D từ 4-5,49. Điểm F dưới 4 thuộc loại không đạt.

Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên đào tạo theo tín chỉ nhận cảnh báo học tập nếu tổng số tín chỉ không đạt vượt quá 50% khối lượng đăng ký, hoặc tổng tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24.

Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 ở học kỳ đầu và dưới 1 ở các học kỳ tiếp theo cũng là cơ sở cảnh báo học tập. Sinh viên bị buộc thôi học nếu số lần hoặc mức cảnh báo học tập vượt quá giới hạn theo quy định của cơ sở đào tạo, hoặc thời gian học tập vượt mức giới hạn quy định.

Chứng chỉ giáo dục đại học cấp cho sinh viên có thời hạn giá trị tối đa 60 tháng hoặc không vượt quá 1,5 lần thời gian đào tạo chuẩn. Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi tín chỉ không vượt quá 40% khối lượng học tập của chương trình đào tạo, trừ đối tượng học liên thông.

Sinh viên tham gia trao đổi học tập có tổng số lượng tín chỉ tích lũy tại các cơ sở đào tạo khác không vượt quá 40% tổng khối lượng học tập. Sinh viên chương trình đại học chính quy được đăng ký học chương trình tích hợp thạc sĩ khi đạt ít nhất 3/4 khối lượng học tập chuẩn và có điểm trung bình tích lũy loại khá trở lên.

Đối với chương trình tích hợp tiến sĩ, sinh viên cần đạt 3/4 tổng số tín của chương trình đào tạo và có điểm trung bình tích lũy đạt loại giỏi. Người học được cấp bằng cùng lúc trình độ đại học và trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ khi đáp ứng yêu cầu đầu ra.