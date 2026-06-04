Trường mầm non công lập tại TP.HCM giữ trẻ trong hè từ 15-6 04/06/2026 13:59

(PLO)- Trường mầm non công lập tại TP.HCM giữ trẻ trong hè từ ngày 15-6 và kết thúc trước ngày 15-8, tùy thực tế địa phương và nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn tổ chức giữ trẻ trong hè năm 2026.

Đối với UBND phường/xã/đặc khu

Các bé Trường Mầm non Sơn ca 5, phường Trung Mỹ Tây tham gia trò chơi chuyền chanh diễn ra trong tháng 4. Ảnh: NTCC

UBND phường/xã/đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thống kê nhu cầu gửi trẻ của người dân trên địa bàn, tạo điều kiện để các trường tổ chức giữ trẻ hè phù hợp.

Các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập, nhóm trẻ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức giữ trẻ trong hè theo hướng trải nghiệm tiếp cận công nghệ chuyển đổi số, các hoạt động ngoại khoá.

UBND phường/xã/đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện tổ chức hoạt động hè tại các cơ sở giáo dục mầm non từ cơ sở vật chất đến an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non độc lập hoạt động chưa phép, số trẻ vượt quá quy định, bố trí không đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, tùy điều kiện từng địa phương, đơn vị có thể tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè từ ngày 15-6 và kết thúc trước ngày 15-8.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non

Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè năm 2026 phù hợp với độ tuổi, điều kiện thực tế tại đơn vị. Bố trí đủ giáo viên và nhân viên nuôi dưỡng tương ứng với số trẻ/nhóm/lớp theo đúng quy định.

Nhà trường tổ chức khảo sát, lấy ý kiến cha mẹ trẻ và chỉ tổ chức khi cha mẹ trẻ có nhu cầu gửi trẻ trong hè.

Các trường phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi sử dụng cho trẻ. Thực hiện nghiêm túc các quy định về trường học an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích, dịch bệnh...trong nhà trường.

Đặc biệt, trường học phối hợp với cha mẹ trẻ trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ trong thời gian tổ chức hoạt động hè.