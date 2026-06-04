100% học sinh, sinh viên được quản lý sức khỏe bằng sổ điện tử 04/06/2026 15:21

(PLO)- Toàn bộ học sinh, sinh viên được khám sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần, dữ liệu được quản lý bằng sổ sức khỏe điện tử, kết nối liên thông trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 973 phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là trẻ em mầm non, học sinh và sinh viên đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo tại các cơ sở giáo dục trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu của chương trình là nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, tăng cường các hoạt động bảo vệ và quản lý sức khỏe nhằm bảo đảm cho người học phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chương trình đặt chỉ tiêu đến năm 2030, 100% người học được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất mỗi năm một lần. Toàn bộ thông tin sức khỏe của người học sẽ được cập nhật và quản lý đồng bộ vào sổ sức khỏe điện tử, kết nối liên thông trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quá trình kiểm tra sức khỏe đầu năm học và quản lý hồ sơ sức khỏe sẽ được từng bước số hóa.

Phường Tân Hưng (TP.HCM) phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 400 trẻ tại Trường Mầm non Tân Hưng. Ảnh: Phường Tân Hưng

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu xây dựng công cụ và ứng dụng nền tảng chuyển đổi số trong việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thiết kế thực đơn cân bằng cho bữa ăn học đường, quản lý thống kê sức khỏe người học và số hóa các sản phẩm truyền thông giáo dục. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, công trình nước sạch và nhà vệ sinh cũng sẽ được hoàn thiện.

Về nhân sự y tế, chương trình phấn đấu đạt 60% cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập có nhân viên y tế trường học chuyên trách đảm bảo trình độ chuyên môn. Tỉ lệ này yêu cầu đạt 100% đối với các trường phổ thông nội trú, bán trú, trường dành cho người khuyết tật, cũng như toàn bộ cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng và trung cấp.

Về điều kiện vật chất, 100% cơ sở giáo dục phải bố trí phòng y tế riêng biệt trang bị đủ thuốc và thiết bị y tế thiết yếu. Tất cả các trường học phải bảo đảm cung cấp đủ nước uống, nước sinh hoạt đạt chuẩn và các cơ sở có tổ chức bữa ăn bán trú phải tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, 100% cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông phải tổ chức theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng thường xuyên.

Đến giai đoạn 2031-2035, chương trình phấn đấu giữ vững các kết quả đã đạt và hoàn thành 100% các chỉ tiêu về nhân lực và cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, chương trình đưa ra giải pháp ưu tiên tuyển dụng, sắp xếp và bố trí nhân viên y tế trường học chuyên trách cho các cơ sở giáo dục. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trung cấp và trường ngoài công lập, đơn vị có thể tự tuyển dụng nhân viên chuyên trách hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ y tế với trạm y tế cấp xã cùng các cơ sở khám chữa bệnh.

Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh việc chăm sóc sức khỏe tâm thần thông qua tăng cường các hoạt động tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với bạo lực và bắt nạt học đường, bao gồm cả trên môi trường mạng.

Trường học có trách nhiệm phối hợp với gia đình và cơ sở y tế để theo dõi, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ gây rối loạn tâm thần đối với người học và hỗ trợ chuyển tuyến điều trị kịp thời khi cần thiết.

Những nội dung giáo dục về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, vận động thể lực, sức khỏe tâm thần và kỹ năng sơ cứu ban đầu sẽ được lồng ghép trực tiếp vào các môn học. Ngoài ra, mô hình bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp với hoạt động vận động thể lực sẽ được nhân rộng rộng rãi trên toàn quốc.